Concorso Agenzia delle Dogane 2024: bando e requisiti utili

Concorso Agenzia delle Dogane 2024: vediamo insieme i requisiti utili per accedere al concorso e quanti sono i posti disponibili.

Concorso Agenzia delle Dogane 2024: l’Agenzia delle Dogane ha lanciato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 564 funzionari, offrendo opportunità di impiego stabile e a tempo pieno. Le posizioni ricercate riguardano sia l‘ambito amministrativo che tecnico, con contratti a tempo indeterminato presso gli uffici dell’agenzia.

I posti disponibili

Sono disponibili 564 posizioni lavorative nel nuovo concorso dell’Agenzia delle Dogane: tra questi, 487 funzionari nel campo amministrativo tributario, di cui 13 riservati alla provincia autonoma di Bolzano. La distribuzione territoriale prevede posti in varie regioni, tra cui Lombardia (85), Piemonte (60), Liguria (30), Valle d’Aosta (4), Veneto (60), Friuli Venezia Giulia (30), Emilia Romagna (55), Marche (15), Toscana (40), Umbria (15), Lazio (20), e Roma strutture centrali (60). Inoltre, 5 posizioni sono destinate a funzionari amministrativi tributari esperti in comunicazione, presso le strutture centrali di Roma.

In aggiunta, ulteriori 72 posti sono dedicati a funzionari nel settore tecnico professionale, specializzati nelle accise, di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano. La distribuzione territoriale di queste posizioni include Lombardia (10), Piemonte (10), Liguria (5), Valle d’Aosta (1), Veneto (10), Friuli Venezia Giulia (5), Emilia Romagna (5), Marche (5), Toscana (5), Umbria (5), Lazio (5), e Roma strutture centrali (5).

I requisiti utili

Per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Dogane per l’assunzione di 564 funzionari, i candidati devono soddisfare vari requisiti utili. Tra i requisiti generali, è richiesta la cittadinanza italiana e la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, nonché l’idoneità fisica al ruolo indicato dal codice di concorso.

Inoltre, i candidati non devono essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Ulteriori requisiti generali includono l’assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscano un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. A questi requisiti si aggiungono specifiche condizioni dettagliate nel bando del concorso, alla cui lettura si rimanda per informazioni più dettagliate.

Come presentare domanda

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 12 marzo 2024. Per candidarsi è necessario effettuare la presentazione della domanda esclusivamente per via modalità telematica, attraverso il portale inPA. Per tutte le informazioni aggiuntive sul concorso Agenzia delle Dogane 2024 si rimanda alla lettura del bando integrale.