Concorso INPS per diplomati: requisiti e retribuzione

Concorso INPS: manca poco all'uscita dell'atteso bando per l'assunzione di 585 risorse. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Concorso INPS: in uscita l’atteso bando dell’Istituto nazionale della previdenza sociale che prevede l’assunzione di 585 unità di personale di area B. È importante segnalare che il concorso sarà aperto anche a chi è in possesso del solo diploma di maturità. Ovviamente, per chi ha, invece, conseguito una laurea, questo sarà un fattore in più per accumulare punteggio. Ecco, di seguito, tutte le informazioni da sapere come i requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda e le prove d’esame che sono previste.

Il concorso fa parte del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, che prevede circa 13mila assunzioni entro quest’anno.

Concorso INPS: i requisiti

Come già preannunciato, il requisito minimo che consente la partecipazione al bando è quello del diploma di maturità. Per chi, invece, è in possesso di una laurea, avrà diritto ad un punteggio superiore, in quanto detentori di un titolo universitario.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Per il resto dei requisiti, generali o specifici, bisognerà attendere l’ufficialità con l’uscita del bando che dovrà essere imminente.

Concorso INPS: le prove d’esame

I candidati al concorso saranno sottoposti a delle prove d’esame che verranno effettuate tramite iter informatizzato e potranno svolgersi in sedi decentrate e non a Roma come unica sede.

Secondo le prime informazioni giunte, in attesa dell’ufficialità con l’uscita del bando, sarà necessario affrontare una prova scritta e un’ altra orale. Non sono ancora state rese note con esattezza le materie su cui verteranno le prove d’esame. Tuttavia, verrà data attenzione alle conoscenze di lingua inglese e padronanza delle abilità informatiche.

Concorso INPS: come fare domanda

La procedura per poter inoltrare la propria candidatura, come previsto per tutti i concorsi pubblici, dovrà essere eseguita tramite la piattaforma inPA. Per poter accedere, è necessario il possesso di SPID, CIE o CNS. Bisognerà avere, inoltre, un indirizzo email PEC personale.

La retribuzione prevista e il tipo di contratto

Per coloro che verranno assunti, la retribuzione prevista varierà dai 1700 a 1900 euro lordi al mese, come previsto dal nuovo CCNL. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato.