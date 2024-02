Concorsi ENIT 2024 per diplomati: i requisiti ed i posti disponibili

Concorsi ENIT 2024: di seguito una guida dettagliata per potersi candidare e lavorare così presso l’Agenzia Nazionale del Turismo.

Concorsi ENIT 2024: sono stati indetti 3 bandi per impiegati presso l’Agenzia Nazionale del Turismo. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione delle risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno; ma quali sono i requisiti per potersi candidare? Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Concorsi ENIT 2024: i posti disponibili

I concorsi ENIT 2024 per impiegati hanno come obiettivo la copertura di 3 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno nelle professionalità seguenti:

n. 1 impiegato contabile senior , livello 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere;

, livello 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere; n. 1 impiegato senior ufficio personale , livello 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo — aziende alberghiere;

, livello 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo — aziende alberghiere; n. 1 impiegato contabile, livello 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere.

Concorsi ENIT 2024: i requisiti richiesti

Per poter accedere alle selezioni dell’Agenzia Nazionale del Turismo è necessario essere in possesso di alcuni requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;

o di uno dei Paesi dell’Unione europea; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

allo svolgimento delle mansioni; inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi all’assunzione;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi all’assunzione; non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

Si ricorda, inoltre, che possono candidarsi ai concorsi ENIT 2024 solo persone che non hanno legami di coniugio o di parentela fino al terzo grado con personale e consulenti dell’Agenzia, o con persone o incaricati che ricoprono ruoli apicali nell’organizzazione dell’amministrazione vigilante, dei fornitori o dei clienti istituzionali dell’ENIT, o che non rientrano in nessuna delle cause ostative all’assunzione previste dalla legge.

Concorsi ENIT 2024: il metodo di valutazione

In tutto, la commissione di valutazione di ogni concorso dispone di 100 punti così ripartiti:

n. 60 punti per la valutazione di titoli e curriculum ;

; n. 40 punti per il colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i primi 8 candidati che hanno ottenuto il maggior punteggio dall’analisi e valutazione dei titoli.

Durante il colloquio si parlerà delle materie inerenti la disciplina dell’avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché alla motivazione al ruolo e al contesto. Si fa presente infine che per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 12 marzo 2024.