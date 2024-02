Concorso Polizia di Stato, posti per 177 Vice Ispettori: requisiti

Concorso Polizia di Stato: indetto bando per titoli ed esami per 177 Vice Ispettori. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Concorso Polizia di Stato: indetto bando per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 177 posti di lavoro per ricoprire il ruolo di Vice Ispettori tecnici per la sicurezza cibernetica. Il concorso è destinato sia a diplomati che a laureati in discipline scientifiche e informatiche. Le mansioni di cui occuparsi saranno, infatti, sul campo virtuale, ossia online, per contribuire alla sicurezza cibernetica.

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare al concorso, come requisiti richiesti e come presentare la propria candidatura.

Concorso Polizia di Stato: i requisiti richiesti

Per potersi candidare e partecipare al concorso, bisogna soddisfare i requisiti di seguito elencati:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta;

non aver compiuto il 28º anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni , in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per i candidati appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di 33 anni;

Tale limite è elevato, fino a un massimo di , in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per i candidati appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di 33 anni; idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia.

Concorso Polizia di Stato: titoli di studio richiesti

Come già anticipato, al concorso possono prendere parte sia laureati che diplomati. Ecco, di seguito, i diplomi di istruzione secondaria superiore o titoli equiparati o equipollenti che sono ammessi:

diploma di liceo scientifico opzione “Scienze applicate”;

diploma di liceo scientifico;

diploma di istituto tecnico, settore “Tecnologico”, indirizzi “elettronica ed elettrotecnica” o “informatica e telecomunicazioni”;

diploma di istituto professionale, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.

Per chi, invece, non è in possesso dei diplomi sopracitati, può accedere al concorso se ha conseguito una laurea triennale in una delle seguenti classi o titolo equiparato o equipollente:

ingegneria dell’informazione (L8);

scienze e tecnologie informatiche (L31);

scienze della difesa e della sicurezza (DS1).

In alternativa, è possibile partecipare al concorso, con il conseguimento di una delle seguenti lauree magistrali in una delle seguenti classi o titolo equiparato o equipollente:

ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 30/S;

ingegneria elettronica (LM-29) 32/S;

ingegneria informatica (LM-32) 35/S;

informatica (LM-18) 23/S;

sicurezza informatica (LM-66) 23/S.

Concorso Polizia di Stato: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso va presentata online entro il 18 marzo 2024 ed è necessario essere in possesso di SPID o CIE. Richiesta, inoltre, la posta elettronica certificata (PEC).

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando.