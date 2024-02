Assunzioni Ferrovie dello Stato, posti anche in Sicilia: requisiti

Assunzioni Ferrovie dello Stato: programmato recruiting day per assunzioni anche in Sicilia. Ecco le informazioni necessarie.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: programmato un recruiting online per giorno 6 marzo 2024 per assunzioni di ingegneri al Sud Italia. Il Gruppo è alla ricerca di neolaureati da inserire a tempo indeterminato. Ecco quali sono, nello specifico, i ruoli ricercati, i requisiti da rispettare e come partecipare al recruiting day.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: le figure ricercate

I ruoli ricercati per il programma di recruiting day online sono di assistente lavori opere tecnologiche, assistenti lavori opere civili e progettisti civili / edili.

Questa giornata di selezioni organizzata dal Gruppo Ferrovie dello Stato è finalizzata a vari reclutamenti in varie città del Sud Italia.

Nel corso del recruiting day, inoltre, sarà data la possibilità di selezionare anche delle figure per ricoprire altri ruoli e in altre città: Roma e Milano (progettisti civili / edili); Roma e Firenze (project engineer assistant).

Assunzioni Ferrovie dello Stato: le sedi di lavoro

Ecco, di seguito, quali sono le città del sud interessate a questo recruiting day, divise per i ruoli ricercati:

Assistente lavori opere tecnologiche:

– Campania: Napoli;

– Campania: Napoli; Assistente lavori opere civili:

– Campania: Napoli;

– Calabria: Reggio Calabria;

– Sicilia: Palermo, Catania;

– Campania: Napoli; – Calabria: Reggio Calabria; – Sicilia: Palermo, Catania; Progettista civile/edile:

– Campania: Napoli.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: le mansioni da svolgere

Le figure ricercate, dunque, sono assistenti e progettisti. Ecco, di seguito, le attività che dovranno svolgere:

Assistenti : si occupano di controllare l’avanzamento dei lavori di opere tecnologiche e civili, garantendo che vengano eseguite secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori e in accordo con la normativa, con le disposizioni di legge e con gli obblighi contrattuali;

: si occupano di controllare l’avanzamento dei lavori di opere tecnologiche e civili, garantendo che vengano eseguite secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori e in accordo con la normativa, con le disposizioni di legge e con gli obblighi contrattuali; Progettisti: progettano e verificano il progetto di opere civili, lavorando in team multidisciplinari, acquisendo competenze tecniche specifiche in tema di infrastruttura ferroviaria.

I requisiti

Per potersi candidare ai posti di lavoro disponibili e vacanti del Gruppo FSI, bisogna essere in possesso di una laurea magistrale in ingegneria civile, edile/architettura, industriale e dell’informazione e che conoscono la lingua inglese a livello B1. Inoltre, è richiesta la disponibilità per trasferte sul territorio nazionale.