Concorso Forze Armate 2024: 3560 posti con licenza media

Concorso Forze Armate 2024: il Ministero della Difesa ha da poco emesso un bando concorsuale dedicato. Ecco posti, requisiti e scadenze.

Concorso Forze Armate 2024: il Ministero della Difesa ha indetto un bando concorsuale atto al reclutamento di 3.560 risorse VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare. A seguire tutti i maggiori dettagli in merito.

Concorso Forze Armate 2024: suddivisione posti e riserve

Tale concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in congedo per fine ferma, i quali potranno far parte dei seguenti blocchi di incorporazione:

Esercito – 1.220 posti, di cui:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

1184 posti come incarico/specializzazione assegnato alla forza armata;

posti come incarico/specializzazione assegnato alla forza armata; 9 posti come Muratore;

posti come Muratore; 6 posti come Elettricista infrastrutturale;

posti come Elettricista infrastrutturale; 6 posti come Idraulico infrastrutturale;

posti come Idraulico infrastrutturale; 6 posti come Falegname;

posti come Falegname; 4 posti come Meccanico di mezzi e piattaforme;

posti come Meccanico di mezzi e piattaforme; 3 posti come Fabbro;

posti come Fabbro; 1 posto come Esploratore equestre;

posto come Esploratore equestre; 1 posto come Artigliere equestre;

Marina Militare – 1.554 posti, di cui:

1.130 posti per Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);

posti per Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM); 424 posti per Corpo delle Capitanerie di Porto (CP);

Aeronautica Militare – 786 posti

Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna Forza Armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito italiano;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio;

Tutti i reclutamenti avverranno in un’unica immissione, con incorporazioni previste per gennaio 2025.

Concorso Forze Armate 2024: requisiti

Esercito – i volontari che potranno presentare domanda:

i VFP1 in servizio incorporati con il bando di concorso del 2022 o precedenti;

i VFP1 in servizio in rafferma;

i VFP1 in congedo per fine ferma;

Marina Militare – i volontari che potranno presentare domanda:

VFP1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2022 o precedenti;

VFP1 in rafferma;

VFP1 in congedo per fine ferma;

Aeronautica Militare – i volontari che potranno presentare domanda:

dai VFP1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2022 o precedenti;

dai VFP1 in servizio in rafferma;

dai VFP1 in congedo per fine ferma;

Coloro che desiderano inviare la propria candidatura dovranno certamente rispettare determinati requisiti:

cittadinanza italiana;

aver compiuto il 18esimo anno d’età e non aver superato il 30esimo anno d’età;

pieno godimento diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

nessuna destituzione, dispensa o dichiarazione di decadimento dalla Pubblica Amministrazione;

aver tenuto condotta incensurabile;

idoneità psico-fisica ed attitudinale per l’impiego nelle Forza Armate.

Concorso Forze Armate 2024: selezione

I candidati verranno selezionati tramite il superamento di:

una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale;

psico-fisica e attitudinale; valutazione di titoli

La prova di selezione verrà effettuata in un’unica selezione interforze, per tutte le Forze Armate, anche in digitale e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti in questa maniera:

10 quesiti di matematica

quesiti di matematica 20 quesiti di italiano;

quesiti di italiano; 5 quesiti di cittadinanza e costituzione;

quesiti di cittadinanza e costituzione; 10 quesiti di ordinamento e regolamenti militari;

quesiti di ordinamento e regolamenti militari; 5 quesiti di storia;

quesiti di storia; 5 quesiti di geografia;

quesiti di geografia; 5 quesiti di scienze;

quesiti di scienze; 10 quesiti di inglese;

quesiti di inglese; 30 quesiti di deduzioni logica.

La scadenza per poter presentare la propria candidatura è deputata al giorno 2 marzo 2024 e, per qualsiasi altra informazione, si consiglia ai futuri candidati di consultare il bando ufficiale.