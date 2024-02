Ferrovie dello Stato, assunzioni in Sicilia: le figure richieste

Ferrovie dello Stato alla ricerca di nuove ed importanti figure da inserire all'interno del proprio team in Sicilia: ecco le novità.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è una delle più grandi realtà industriali d’Italia, leader nel trasporto passeggeri su ferro e in quello delle merci su ferro. Impiega all’incirca 83mila dipendenti. Da più di un secolo il Gruppo opera nel campo nella mobilità, offrendo servizi di trasporto a milioni di persone, in un contesto sociale in costante evoluzione.

Ferrovie dello Stato: assunzioni

Il Gruppo è alla ricerca di neolaureati da inserire a tempo indeterminato come assistente lavori opere tecnologiche, assistenti lavori opere civili e progettisti civili/edili. Le candidature alla giornata di selezioni dovranno pervenire entro il 25 febbraio 2024.

Il Recruiting Day Polo Infrastrutture di Ferrovie dello Stato è dunque finalizzato a reclutare, per varie città del Sud Italia, neolaureati in ingegneria che potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite all’università e acquisirne di nuove. I selezionati avranno inoltre l’opportunità di contribuire a realizzare una nuova struttura ferroviaria sostenibile, anche con l’attuazione del PNRR. L’evento dedicato alle selezioni si svolgerà in modalità telematica il 6 marzo 2024.

Ferrovie dello Stato: le posizioni aperte

Gli assistenti si occupano di controllare l’avanzamento dei lavori di opere tecnologiche e civili, garantendo che vengano eseguite secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori e in accordo con la normativa, con le disposizioni di legge e con gli obblighi contrattuali.

I progettisti invece si occupano di progettare e verificare le opere civili, lavorando in team multidisciplinari. Si segnala che, nel corso del Recruiting Day, saranno selezionati candidati anche per altre città e ruoli: Roma e Milano (progettisti civili/edili); Roma e Firenze (project engineer assistant).

Ferrovie dello Stato assunzioni: sedi e requisiti

Riportiamo, a seguire, le figure professionali cercate, con le corrispondenti sedi di lavoro dei posti vacanti:

Assistente lavori opere tecnologiche Campania (Napoli);

Assistente lavori opere civili Campania: Napoli; Calabria: Reggio Calabria; Sicilia: Palermo, Catania;

Progettista civile/edile Campania: Napoli.



Gli ingegneri scelti riceveranno una proposta di assunzione diretta a tempo indeterminato come da CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, oltre a welfare integrativo, assicurazione sanitaria e ulteriori benefit. Possono candidarsi ai posti di lavoro vacanti del Gruppo FSI al Sud coloro che hanno una laurea magistrale in ingegneria civile, edile/architettura, industriale e dell’informazione e che conoscono la lingua inglese a livello B1.

Infine, i candidati devono essere disponibili a trasferte sul territorio nazionale.