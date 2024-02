Lavoro Sicilia: McDonald’s, LIDL e Leroy Merlin assumono

Lavoro Sicilia: McDonald's, LIDL e Leroy Merlin sono alla ricerca di personale in varie sedi della Regione. Ecco di cosa si tratta.

Lavoro Sicilia: diverse opportunità lavorative lungo il territorio regionale. McDonald’s, LIDL e Leroy Merlin sono attualmente alla ricerca di personale da inserire nei propri team di lavoro. Ecco tutti i dettagli.

Lavoro Sicilia: McDonald’s assume

Un ristorante della nota catena di fastfood, sito in viale Ulisse a Catania , sta al momento ricercando dei candidati per ricoprire il ruolo di addetto/a alla ristorazione all’interno del proprio locale.

, sta al momento ricercando dei candidati per ricoprire il ruolo di all’interno del proprio locale. Anche i locali McDonald’s di Gela sono attualmente alla ricerca della figura di addetto/a alla ristorazione, mirando a rinforzare il proprio organico.

I compiti, previsti da questa specifica posizione, che i candidati interessati dovranno affrontare consistono nella collaborazione coi colleghi sia in cucina che in sala, puntando ad un’esperienza sempre migliore per il cliente.

I requisiti previsti per queste posizioni aperte consistono in:

Diploma di scuola media superiore;

di scuola media superiore; Orientamento al lavoro di squadra ;

; Ottime doti relazionali ;

; Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Per ulteriori informazioni sulle posizioni o per candidarsi, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

Subito lavoro Sicilia: LIDL cerca personale

Anche alcune sedi della catena europea di supermercati LIDL sono attualmente alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Per candidarsi, si ricorda, è necessario effettuare la procedura tramite il sito web ufficiale dell’azienda. Nello specifico, a seguire la segnalazione di due posizioni aperte.

La sede sita in viale della Regione Siciliana di Palermo al n°777 sta ricercando dei candidati per ricoprire la posizione di Construction Manager, il quale si occuperà della coordinazione delle attività relative alla costruzione di nuovi punti vendita della catena, gestendo gare d’appalto ed organizzando il lavoro di ditte e professionisti incaricati.

I requisiti necessari per poter ricoprire tale posizione sono:

Laurea in Ingegneria Edile/Civile o in Architettura ;

; Esperienza pregressa di 3/4 anni nella gestione di cantieri e commesse;

di 3/4 anni nella gestione di cantieri e commesse; Ottime doti organizzative e di pianificazione ;

e di ; Elevata propensione al problem solving ;

; Flessibilità e dinamismo;

Al candidato selezionato verrà offerto un contratto a tempo indeterminato con inquadramento, già dall’assunzione, al livello Quadro così come altri bonus.

Inoltre, il punto vendita LIDL nella Strada Statale 188 di Marsala, nel Trapanese, sta ricercando personale per la copertura del ruolo di addetto/a vendite con contratto di lavoro part-time da 8 ore domenicali.

Ecco i requisiti previste per questa posizione:

Diploma di maturità;

di maturità; Multitasking ;

; Attitudine al lavoro di squadra ;

; Spiccato orientamento al cliente.

Offerte lavoro Sicilia: Leroy Merlin

Leroy Merlin è alla ricerca di manager della vendita da poter inserire all’interno delle proprie sedi, tra cui Catania e Palermo, con contratto di lavoro a tempo pieno e che si occuperanno di gestione economica, sviluppo di collaboratori e performance e soddisfazione del cliente.

Per questa posizione in particolare, agli interessati è richiesto:

Laurea e/o Master in discipline economico-scientifiche;

in discipline economico-scientifiche; Pregressa esperienza manageriale e/o commerciale in posizioni analoghe;

manageriale e/o commerciale in posizioni analoghe; Conoscenza di strumenti di Business Intelligence ;

; Problem solving e decision making.

Infine, si consiglia agli utenti interessati di rivolgersi ai siti ufficiali per candidarsi o conoscere ogni altra importante informazione in merito alle posizioni sopra elencate.