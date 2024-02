Concorsi Sicilia: assunzioni in Università e Enti dell’Isola

Concorsi Sicilia, nuovi bandi lanciati da diversi atenei e enti dell'Isola: richieste diverse figure professionali.

Nuove opportunità di concorsi Sicilia nelle università e in enti dell’Isola. Le posizioni aperte variano dai collaboratori Amministrativi e Linguistici ai posti da professore. Di seguito andremo a vedere i dettagli.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’Università di Palermo ha indetto due concorsi per collaboratori linguistici e amministrativi, aprendo 7 posti di lavoro. I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e pieno. Di seguito le posizioni aperte:

5 collaboratori ed Esperti linguistici (CEL), di cui 3 in lingua Inglese e 2 in Lingua Francese per Centro Linguistico di Ateneo, per accedere al concorso il candidato deve essere madrelingua in una delle due lingue e avere un titolo di laurea triennale o magistrale.

collaboratori ed (CEL), di cui 3 in lingua Inglese e 2 in Lingua Francese per Centro Linguistico di Ateneo, per accedere al concorso il candidato deve essere madrelingua in una delle due lingue e avere un titolo di laurea triennale o magistrale. 2 collaboratori Amministrativi di categoria D – posizione economica D1 da destinare all’ambito Ricerca e Terza Missione e all’ambito Didattico e Internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza. Per accedere il candidato deve essere in possesso di una laurea e deve avere una conoscenza della lingua inglese di livello C1.

Per candidarsi, tramite procedura telematica, c’è tempo fino alle ore 12:00 del 29 febbraio 2024. Per maggiori dettagli sui requisiti per ciascuna posizione, si rimanda ai bandi integrali dei concorsi.

Concorsi Sicilia: Università degli studi di Catania

Anche l’Università di Catania ha avviato le procedure di selezione per professori di prima fascia:

Dipartimento di A gricoltura , alimentazione e ambiente, ricerca un professore di- Orticoltura e floricultura;

, alimentazione e ambiente, ricerca un professore di- Orticoltura e floricultura; Dipartimento di Economia e impresa , ricerca un professore di Economia e gestione delle impresa, un professore di economia aziendale, un professore di Economia Agraria;

, ricerca un professore di Economia e gestione delle impresa, un professore di economia aziendale, un professore di Economia Agraria; Dipartimento di Giurisprudenza , ricerca un professore di Diritto Privato e un professore di Diritto Commerciale;

, ricerca un professore di Diritto Privato e un professore di Diritto Commerciale; Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale , ricerca un professore di Pediatria generale ;

, ricerca un professore di Pediatria generale ; Dipartimento di Scienze Biologiche ricerca un professore di Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e un professore di Anatomia;

ricerca un professore di Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e un professore di Anatomia; Dipartimento di Scienze chimiche ricerca un professore di chimica industriale;

ricerca un professore di chimica industriale; Dipartimento di Scienze della formazione ricerca un professore in Sociologia dei fenomeni politici e un professore di Economia e gestione delle imprese;

ricerca un professore in Sociologia dei fenomeni politici e un professore di Economia e gestione delle imprese; Dipartimento di Scienze politiche e sociali ricerca un professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro, un professore di Lingue, Letterature e culture inglese e angloamericana e un professore in Scienze Politiche;

ricerca un professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro, un professore di Lingue, Letterature e culture inglese e angloamericana e un professore in Scienze Politiche; Dipartimento di Scienze umanistiche ricerca un professore in Critica letteraria e letteratura comparate;

Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 21 marzo 2024. Mentre per avere ulteriori informazioni sui concorsi e i requisiti richiesti si rimanda alla gazzetta ufficiale, sezione concorsi pubblici.

Concorso al Comune di Vittoria

Infine, anche il comune di Vittoria ha aperto un concorso per titoli e colloquio di 3 tecnici profilo junior per ingegneri e architetto con già comprovata esperienza nel campo dei lavori pubblici. Per partecipare alla selezione si richiedono i seguenti titoli di studio:

una laurea in ingegneria edile o architettura

o una laurea specialistica o magistrale nel settore di Architettura o ingegneria.

Inoltre, sono previsti ulteriori requisiti di ammissione e alcuni requisiti specifici necessari per poter partecipare, tutti consultabili dal bando. Infine, per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 11 marzo 2024.