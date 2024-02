Concorso Carabinieri 2024: requisiti e come fare domanda

Concorso Carabinieri 2024: ecco i requisiti utili per la domanda, lo svolgimento delle procedure di selezione e le scadenze da ricordare.

Concorso Carabinieri 2024: il Ministero della Difesa ha lanciato il bando di concorso per il 14° corso triennale (2024 – 2027) per selezionare 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Tra i vincitori, 26 avranno l’opportunità di specializzarsi nel settore della tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Concorso Carabinieri 2024: requisiti

Il concorso è aperto a partecipanti con requisiti specifici, sia militari che civili.

A) Per i militari dell’Arma, inclusi Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Allievi Carabinieri, è richiesto di essere idonei al servizio militare incondizionato, possedere o essere in grado di conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado entro il termine dell’anno scolastico 2023 – 2024, e non superare i 30 anni di età. Altri requisiti riguardano la condotta disciplinare, l’idoneità all’avanzamento e l’assenza di condanne penali.

B) Per i cittadini italiani, il limite di età varia tra il 17° e il 26° anno, esteso a 28 anni per coloro che hanno prestato servizio militare. Requisiti includono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diritti civili e politici, condotta incensurabile, e l’assenza di condanne penali o procedimenti in corso.

Concorso Carabinieri: selezione

Prova Preliminare a Roma, entro marzo 2024;

Prova Scritta di Conoscenza della Lingua Italiana a Roma, entro inizio aprile 2024;

Prova di Efficienza Fisica a Roma, dalla seconda decade di maggio 2024;

Accertamenti Psico-Fisici a Roma, dalla seconda decade di maggio 2024;

Accertamenti Attitudinali a Roma, dalla seconda decade di maggio 2024;

Prova Orale a Roma, dalla seconda decade di giugno 2024;

Prova Facoltativa di Lingua Straniera a Roma, dalla prima decade di settembre 2024;

Prova Facoltativa di Informatica.

Il luogo preciso delle prove a Roma sarà comunicato tramite apposito avviso.

Come presentare domanda

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri. La procedura sarà quindi da svolgersi integralmente per via telematica. Infine, si ricorda che le domande di partecipazione vanno presentate entro il giorno 2 marzo 2024. Per ulteriori dettagli sul concorso, requisiti e prove di selezione, si rimanda al bando integrale.