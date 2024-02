Concorsi Inps 2024, 10mila nuovi posti di lavoro: come partecipare

L'Inps si appresta ad effettuare nuove assunzioni attraverso concorsi pubblici a partire dal 2024. Il concorso è aperto pure ai diplomati.

Concorsi INPS 2024: sono stati annunciati, a partire dal 2024 e fino al 2026 nuovi concorsi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. le selezioni sono aperte sia per cariche solo per laureati ma ci sono anche posti per i diplomati. Una delle figure professionali più attese è sicuramente quella dell’Assegno unico 2024 per i figli per la quale sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Queste assunzioni previste rientrano Piano dei Fabbisogni del Personale 2024-26. I concorsi sono aperti sia a laureati che a diplomati.

Concorsi Inps 2024: le posizioni aperte

Tra i concorsi Inps 2024 più ricercati ci sono quelli dedicati ai funzionari, con opportunità importanti per i laureati interessati in ambito di previdenza sociale. Le figure più importanti sono:

Funzionari Servizi , con 276 posti aperti: queste figure si occuperanno di direzione, coordinamento e controllo e rappresenta il gruppo con più posizioni aperte;

, con 276 posti aperti: queste figure si occuperanno di direzione, coordinamento e controllo e rappresenta il gruppo con più posizioni aperte; Funzionari Tecnici , 28 posti aperti: sono responsabili di attività tecniche, di progettazione e consulenza dei processi interni alle strutture Inps;

, 28 posti aperti: sono responsabili di attività tecniche, di progettazione e consulenza dei processi interni alle strutture Inps; Funzionari Sanitari , 28 posti aperti, questi professionisti si occuperanno di attività sanitarie, inclusa la valutazione e certificazione necessarie per alcuni tipi di prestazioni previdenziali;

, 28 posti aperti, questi professionisti si occuperanno di attività sanitarie, inclusa la valutazione e certificazione necessarie per alcuni tipi di prestazioni previdenziali; Funzionari Informatici, 88 posti aperti, figura che i concentra sull’innovazione tecnologica, gestiranno le attività di sviluppo, manutenzione ed assistenza per i sistemi informatici dell’Inps.

Concorsi Inps 2024: posizioni di funzionari e assistenti

Tantissime le figure secondarie ricercate dall’Inps tra assistenti e funzionari:

738 assistenti; un’opportunità di lavoro per diplomati e non solo;

assistenti; un’opportunità di lavoro per diplomati e non solo; 631 funzionari; divisi tra Servizi, Tecnici, sanitari ed informatici, per queste posizioni sono previsti concorsi specifici;

funzionari; divisi tra Servizi, Tecnici, sanitari ed informatici, per queste posizioni sono previsti concorsi specifici; 711 funzionari servizi; accessibile sia tramite concorso e mobilità interna ed esterna, promuovendo l’inserimento di persone con disabilità;

funzionari servizi; accessibile sia tramite concorso e mobilità interna ed esterna, promuovendo l’inserimento di persone con disabilità; 515 assistenti informatici; focus significativo per il rafforzamento delle competenze digitali e informatiche all’interno dell’Inps.

Le prove previste per i concorsi e come partecipare

L’iter per lo svolgimento del concorso non è stato ancora ben definito nel dettaglio, ma con molta probabilità seguirà le procedure standard dei concorsi. Quindi potrebbero essere previste; una prova scritta preselettiva, due prove scritte e una prova orale finale.

Per partecipare ai concorsi bisogna attendere l’uscita ufficiale dei bandi di concorso tramite la Gazzetta ufficiale. Nei bandi saranno, inoltre, specificati tutti i requisiti necessari.