Concorso Marina Militare, 1.554 assunzioni: requisiti e domanda

Concorso Marina Militare: indetto bando per titoli ed esami per il reclutamento 1.554 VFP4. Ecco le informazioni necessarie.

Concorso Marina Militare: è stato indetto un bando, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.554 VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto. Ecco tutte le informazioni necessarie come i requisiti da soddisfare, come inoltrare la domanda e il termine ultimo per poter effettuare la propria candidatura al concorso.

Concorso Marina Militare: come sono distribuiti i posti

I 1.554 posti previsti nel bando sono così distribuiti:

1.130 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);

424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

Il reclutamento avverrà, presumibilmente, in una unica immissione, a partire dal mese di gennaio del 2025.

Concorso Marina Militare: i requisiti

Per poter partecipare al concorso, i requisiti da rispettare sono i seguenti:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Compimento dei 18 anni di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età;

Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

Non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

Non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non avere in atto un procedimento disciplinare;

Idoneità psico-fisica.

Concorso Marina Militare: come fare domanda

La domanda per poter partecipare al concorso va inoltrata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. È necessario essere in possesso di credenziali SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

La domanda, quindi va compilata solo ed esclusivamente online. Il termine ultimo per poterla presentare è fissato a sabato 2 marzo. Pertanto, la scadenza è imminente.

Le prove d’esame

Le prove saranno così formate:

Una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

Accertamenti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste);

Valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione del bando.