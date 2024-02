Bonus affitti giovani 2024: come funziona e requisiti

Bonus affitti giovani 2024: ecco a chi è riservato e come richiederlo. Di seguito gli immobili esclusi dal bonus e gli importi dedicati.

Bonus affitti giovani: si tratta di una detrazione fiscale del 20% (fino a un massimo di 2.000 euro) sul canone di locazione, spetterà ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni di età.

Bonus affitti giovani 2024: cosa prevede

Verrà riconosciuta una detrazione minima di 991,60 € per:

i primi 4 anni di durata del canone di affitto

di durata del canone di affitto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio, una sola stanza) o l’intera unità immobiliare (ad esempio, un appartamento) utilizzata come residenza del locatario (affittuario) e non solo abitazione principale.

Se superiore a 991,60 €, la detrazione è uguale al 20% dell’ammontare del canone di affitto, entro il limite massimo di 2.000 € di detrazione.

Bonus affitti 2024: i requisiti

I requisiti per richiedere i bonus affitto giovani nel 2024, sono i seguenti:

avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti al momento della stipula (cioè ottenimento) del contratto di locazione

al momento della stipula (cioè ottenimento) del contratto di locazione avere un reddito annuale complessivo non superiore a 15.493,71 €;

essere in possesso di un contratto di locazione ai sensi della legge 9. dicembre 1998 n 431. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più affittuari (o locatari), solo chi è in possesso dei requisiti necessari per la detrazione ne potrà usufruire

ai sensi della legge 9. dicembre 1998 n 431. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più affittuari (o locatari), solo chi è in possesso dei requisiti necessari per la detrazione ne potrà usufruire avere l’indirizzo di residenza dell’immobile affittato diverso dall’abitazione principale dei propri genitori

Per quanto riguarda il requisito anagrafico: la richiesta dev’essere processata prima del compimento dei 31 anni. Ad esempio, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2024 e stipula il contratto di affitto prima di questa data, ha diritto a utilizzare la detrazione, con il possesso degli altri requisiti, per il periodo d’imposta 2024.

Bonus affitti 2024: gli immobili esclusi

Per il bonus affitto giovani 2024 l’agevolazione fiscale è del 20% e può essere richiesta per tutti i tipi di immobili, ad esclusione di:

immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , cioè immobili di lusso, di tipo signorile, abitazioni in ville e palazzi con pregi storici e artistici

, cioè immobili di lusso, di tipo signorile, abitazioni in ville e palazzi con pregi storici e artistici alloggi di edilizia residenziale pubblica, sui quali si applica la relativa normativa vigente, statale o regionale

residenziale pubblica, sui quali si applica la relativa normativa vigente, statale o regionale alloggi finalizzati a scopi turistici

Bonus affitti giovani 2024: come richiederlo

Per poter richiedere il bonus affitti giovani è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, le seguenti informazioni: