Bonus animali domestici: quali sono e requisiti

Bonus animali domestici: i procedimenti e tutte le novità per il 2024 inerenti le agevolazioni. Quali sono le misure di supporto economico.

Nel 2024 arrivano nuovi bonus per i nostri amici “domestici” che, a loro volta, si andranno ad aggiungere a quelli già attivi. Ecco di cosa si tratta.

Bonus Animali 2024: di cosa si tratta

I bonus animali domestici 2024 sono aiuti rivolti alle persone che possiedono o vorrebbero adottare degli animali. Si tratta di agevolazioni che supportano chi accudisce animali da compagnia nelle spese di sostentamento o cura (es. veterinario, medicine) degli amici a quattro zampe. Come per tutti i bonus, è necessario rispettare i requisiti per poterli ottenere.

Un primo bonus è quello rivolto agli over 65 che adottano animali d’affezione. Inoltre, è stato istituito anche un Fondo per le RSA, che servirà a gestire l’adozione di animali domestici in queste strutture. Questi due aiuti si affiancano alle detrazioni per le spese veterinarie rivolte a tutti i cittadini e da inserire al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus Animali 2024: a chi spettano e come richiederli

Il bonus animali domestici per gli over 65 spetta ai soggetti di età superiore ai 65 anni con un ISEE familiare inferiore a 16.215 euro. In particolare, il fondo coprirà le spese legate a visite veterinarie, operazioni chirurgiche e l’acquisto di farmaci veterinari. La procedura per richiedere il bonus animali domestici non è ancora disponibile e sarà definita attraverso un Decreto ministeriale.

Anche il Decreto Anziani 2024 ha istituito delle misure per incentivare la relazione tra persone anziane e animali da affezione. Come anticipato, la misura è rivolta alle strutture residenziali per anziani, allo scopo di promuovere attività ludiche, educative e di socializzazione (pet terapy). Per il triennio 2024 – 2026, le Regioni dovranno anche sostenere progetti che offrono agevolazioni per spese veterinarie o alimentari. Lo scopo è quello di incentivare l’adozione di animali da canili e oasi feline da parte di anziani con un ISEE non superiore a 16.215 euro. Presto arriveranno ulteriori informazioni sulle modalità di questo beneficio.

Detrazioni animali domestici: come funzionano

Come anticipato, quest’anno ci sono anche le detrazioni delle spese veterinarie da aggiungere ai bonus animali domestici. Riguarderanno le spese sostenute nel 2023 da far valere nel modello 730 2024 o modello Redditi PF (ex Unico). I contribuenti possono portare in detrazione i costi per la cura degli animali, ma entro il limite di spesa pari a 550 euro. La detrazione fiscale è del 19% ed è presente la franchigia di 129,11 euro. Infine, è necessario ricordare che le spese devono essere tracciate o non sarà possibile usufruire dell’agevolazione.