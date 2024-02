Bonus psicologo 2024: quando e come fare domanda

Bonus psicologo 2024: quando e come richiederlo? Di seguito tutte le notizie al riguardo per gli interessati.

Bonus psicologo 2024, ci sono novità: l’Inps ha comunicato con una circolare del 15 febbraio che la domanda per il 2023 potrà essere presto presentata. Di seguito, dunque, tutte le notizie al riguardo.

Bonus psicologo 2024: come fare richiesta

Secondo quanto svelato, è possibile inviare la domanda per ottenere l’agevolazione economica per via telematica, tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del portale web, attraverso il sito dell’Inps e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, con il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Inoltre, per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Bonus psicologo 2024: quali spese rientrano?

Quali sono le spese che rientrano nel contributo? Le spese che possono essere considerate per il versamento sono quelle relative alle sessioni di psicoterapia, che devono essere condotte da specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti del registro degli psicologi. Le domande per poter accedere al bonus devono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024.

Bonus psicologo 2024: le graduatorie

Le graduatorie per l’assegnazione del beneficio verranno stilate dopo il 31 maggio. Inoltre, verranno distinte per regione e provincia autonoma di residenza, valutando il valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Una volta stese, le liste avranno valore fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento. Sarà poi l’Inps a provvedere alla remunerazione delle prestazioni erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura.

Bonus psicologo 2024: i requisiti

Dall’anno 2023, il bonus psicologo è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

residenza in Italia ;

; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50 mila euro.

Il beneficio viene parametrato alle diverse fasce dell’ISEE, al fine di sostenere le persone che ne hanno più bisogno.