Bonus trasporti 2024 con “Carta Dedicata a Te”: come funziona

Bonus trasporti 2024: da quest'anno, l'agevolazione è associata alla "Carta Dedicata a Te". Ecco quali sono le novità previste.

Bonus Trasporti 2024: giungono novità su questa agevolazione tanto richiesta, introdotta con il Decreto Aiuti al fine di contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. Per quest’anno, il bonus è stato rimpiazzato dalla “Carta Dedicata a Te”. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Bonus Trasporti 2024 con Social Card: cos’è

In sintesi, la misura del bonus trasporti non è stata rinnovata per il 2024 ma, stando a quanto confermato nell’ultima legge di Bilancio, il bonus verrà erogato solo a coloro i quali sono in possesso di Social Card.

Bonus Trasporti 2024: i requisiti

L’agevolazione è riservata alle famiglie con almeno tre componenti e con reddito Isee uguale o inferiore a 15mila euro, alle quali è stata assegnata la carta Dedicata a te.

Ancora da chiarire quando il bonus verrà accreditato sulla Social Card e quale sarà l’importo. Pertanto, bisognerà attendere la pubblicazione del decreto attuativo, che deve rinnovare la carta Dedicata a te, in scadenza il prossimo marzo. Saranno, inoltre resi noti gli altri acquisti consentiti con la Social Card.

Bonus Trasporti 2024: come fare domanda

Per poter richiedere e ottenere questa interessante e utile agevolazione, i soggetti interessati non dovranno presentare alcuna domanda. Il contributo economico, infatti, verrà automaticamente erogato alle famiglie che si trovano già in possesso della Social Card “Dedicata a Te”. Per quanto riguarda le tempistiche, non si sa ancora quando verrà accreditato l’importo. Tuttavia, visto e considerato che la scadenza della “Carta Dedicata a Te” è fissata al mese di marzo, è presumibile che dopo tale termine possa essere accreditato l’importo, di cui ancora non si conosce la cifra.

Bisognerà, dunque, attendere ulteriori conferme ufficiali, con il decreto attuativo relativo al rinnovo della Social Card Dedicata a Te, e disposizioni per questo nuovo Bonus Trasporti.