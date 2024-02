Bonus cultura 2024: come richiederlo e requisiti

Bonus Cultura 2024: ecco le informazioni necessarie per ottenere le due nuove carte per l'acquisto di beni e servizi culturali.

A partire dal 31 gennaio 2024 è operativa la piattaforma per la richiesta delle due nuove forme del bonus cultura: la Carta cultura e la Carta del merito.

Si tratta di due buoni cumulabili da 500 euro ciascuno, il primo legato al reddito per chi ha un ISEE fino a 35.000 euro, il secondo legato al merito, per chi si è diplomato con il massimo dei voti, dedicato agli studenti nati nel 2005 e che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2023. Di seguito, tutte le indicazioni per capire come funzionano e come richiederle.

Bonus cultura: come è stato modificato

I giovani che hanno compiuto la maggiore età non hanno più a disposizione il Bonus cultura così come precedentemente strutturato, ma possono accedere a queste due nuove tipologie di bonus nel rispetto di determinate condizioni:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

la “Carta della Cultura giovani“ , o Carta cultura, cioè un voucher di 500 euro dedicato ai residenti nel territorio nazionale che possiedono, ove previsto, regolare permesso di soggiorno e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro ;

, cioè dedicato ai residenti nel territorio nazionale che possiedono, ove previsto, regolare permesso di soggiorno e appartenenti a nuclei familiari con ; la “Carta del merito”, un voucher fino a 500 euro dedicato ai residenti nel territorio nazionale che si sono diplomati con almeno 100/100, non oltre il compimento di 19 anni di età.

Le carte sono cumulabili, per un valore di 1000 euro e possono essere richieste a partire dal 31 gennaio 2024 fino al 30 giugno dello stesso anno dalla piattaforma del Ministero.

Bonus cultura: requisiti e come richiederlo

I destinatari del bonus cultura riformulato, secondo i dettami del decreto, sono coloro che compiono 18 anni dal 1° gennaio 2023 ossia i nati nel 2005, in possesso di specifici requisiti, ovvero:

per ottenere la Carta cultura bisogna appartenere a nuclei familiari con reddito fino a 35.000 euro;

bisogna appartenere a nuclei familiari con reddito fino a 35.000 euro; per ottenere la Carta del merito bisogna diplomarsi alla scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti (es. 100/100).

Nel caso si sia in possesso di entrambi i requisiti, sia per la Carta Cultura che del Merito, si ottengono entrambi i voucher per un importo totale di 1.000 euro (500 + 500).

Per richiederle, sarà necessario munirsi dello SPID o di Carta d’identità elettronica e inserirle sulla piattaforma elettronica dedicata:

per la Carta della Cultura Giovani, l’accesso può avvenire dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età;

l’accesso può avvenire dal dell’anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età; per la Carta del Merito, l’accesso può essere fatto dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale.

Bonus cultura: cosa si può acquistare

Le Carte della Cultura e del Merito possono essere utilizzate per l’acquisto di:

biglietti per spettacoli;

libri;

abbonamenti a giornali e periodici;

musica registrata;

prodotti dell’editoria audiovisiva;

titoli di accesso a musei ed eventi culturali;

corsi di musica;

teatro, danza e lingua straniera.

Sono esclusi dalla possibilità di acquisto i videogiochi, i video-corsi con contenuto diverso da quelli specificati, nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Le Carte Cultura e Merito devono essere utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati per effettuare acquisti presso le strutture e gli esercizi che partecipano al programma.