Meteo Sicilia, ritorna a splendere il sole: le previsioni per la settimana

Meteo Sicilia: il cielo sarà sereno in tutta la regione e le temperature arriveranno a sfiorare i 20 gradi. Di seguito le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: dopo alcuni giorni di pioggia, ritorna a splendere il sole sulla Sicilia. Con temperature massime che sul settore ionico potranno arrivare a sfiorare i 20 gradi. Non mancherà qualche nube sparsa soprattutto a Siracusa e Palermo. Di seguito, le previsioni meteo dell’Isola fino alla giornata di mercoledì 14 febbraio.

Meteo Sicilia: lunedì 12 febbraio

Lunedì, la pressione sarà stabile su tutto il territorio. La giornata di oggi sarà caratterizzata dal mattino e fino a sera da un tempo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Continueranno a soffiare forti venti da Ponente. Temperature massime fino a 19 gradi a Siracusa, a seguire Catania con 18 gradi. Minima più bassa ad Enna con 2 gradi e a Caltanisetta con 3 gradi. Il cielo si presenterà sereno su tutto il territorio, solo qualche nube sparsa a Siracusa, Trapani, Ragusa e Palermo.

Meteo Sicilia: martedì 13 febbraio

Martedì, la pressione sarà in aumento e pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature massime andranno fino a 18 gradi sia a Siracusa che a Catania; saranno percepiti 17 gradi ad Agrigento e Messina. Le temperature più basse saranno riscontrate ad Enna, dove si scenderà fino ad 1 grado. Il cielo sarà sereno su tutto il territorio, con le uniche eccezioni a Messina, Palermo e Siracusa.

Meteo Sicilia: mercoledì 14 febbraio

Durante la giornata di mercoledì l’alta pressione porterà via le nuvole in tutti quei territori che ancora non avevano visto un cielo limpido. Ci sarà bel tempo ed il sole splenderà su tutto il territorio; inoltre le temperature massime che si registreranno a Catania e a Siracusa con 18 gradi e in media in tutto il territorio non scenderanno mai sotto i 16 gradi. La città più fredda sarà Enna con una massima di 9 gradi e una minima di 3. A raggiungere una minima di 3 gradi sarà anche Siracusa, seguita da Caltanisetta dove si registreranno 4 gradi.