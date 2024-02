Ottava di Sant’Agata 2024: le immagini dell’uscita [FOTO&VIDEO]

Oggi è la giornata dedicata all'ottava di Sant'Agata: di seguito alcune immagini dell'uscita del busto e dello scrigno.

Ottava di Sant’Agata 2024: proprio oggi, 12 febbraio, si chiudono ufficialmente i festeggiamenti in onore della Patrona di Catania. L’ottava è infatti il giorno in cui i devoti, i cittadini ed i turisti possono dare un ultimo saluto alla Santa, per poi rivederla nel mese di agosto, in occasione dell’898° anniversario del ritorno in patria delle reliquie da Costantinopoli.

Il programma delle celebrazioni eucaristiche e dell’esposizione delle reliquie è vasto ed è possibile consultarlo cliccando qui. Di seguito alcune immagini dell’uscita della Santa di stamattina.