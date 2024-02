Ottava di Sant’Agata 2024: il programma delle celebrazioni

Ottava di Sant'Agata 2024, giornata scandita dalle Sante Messe che si svolgeranno in cattedrale e l'ultimo saluto dei fedeli.

Ottava di Sant’Agata 2024: oggi ricorre l’ottava delle celebrazioni dedicate alla Santa Patrona, giorno in cui si chiudono ufficialmente i festeggiamenti. Ma un vero “devoto” sa bene che la Festa non si è conclusa, poiché l’ottava rappresenta una grande opportunità per chi vuole vedere la Patrona catanese da vicino e senza troppa folla. In questa giornata i devoti saluteranno la loro “Santuzza” per l’ultima volta.

Durante l’ottava di Sant’Agata 2024 si svolge l’ultimo evento invernale in cui tutti i cittadini possono prendere parte: rivedranno la Santa Patrona non prima dell’appuntamento estivo di agosto.

Ottava di Sant’Agata 2024: l’esposizione delle reliquie

Durante la giornata odierna, la cattedrale sarà aperta a partire dalle ore 7:00 circa ed alle ore 8:00 sarà aperto il sacello, con il busto, dove all’interno è conservata la calotta cranica, e le sacre reliquie di Sant’Agata che saranno esposte per tutta la giornata.

Dietro le reliquie della si nascondono storie e leggende antiche. Infatti, della Santa si custodisce una sola mammella poiché, secondo la tradizione, l’altra è custodita a Galatina: lasciata dai soldati a Gallipoli in segno di riconoscimento per l’ospitalità ricevuta quando, in epoca normanna, riportarono a Catania le reliquie trasportate in periodo arabo a Costantinopoli. Quanto al velo, esso è custodito in un reliquiario a fiala in argento sbalzato, realizzato per volere dell’Arcivescovo Giuseppe Francica Nava nel 1926. Venerato dai fedeli come potente baluardo contro le minacce dell’Etna.

E proprio dalle ore 9:30 fino alle 13;30 e, poi, dalle ore 15:30 fino alle 17:30, i devoti potranno accostarsi alla venerazione (il “bacio”) delle Reliquie della Patrona catanese davanti alla cappella di Sant’Agata.

Ottava di Sant’Agata 2024: le Sante Messe

L’ottava sarà una giornata scandita dalle sacre celebrazioni all’interno della cattedrale. Di seguito gli orari:

Ore 10,00 : Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo emerito di Catania.

: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo emerito di Catania. Ore 14,30 : Santa Messa per gli ammalati ed i disabili.

: Santa Messa per gli ammalati ed i disabili. Ore 19,00: Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità cittadine

Al termine le reliquie ritorneranno nel sacello. Tutti i fedeli rincontreranno la propria patrona il 17 agosto, occasione in cui si celebrerà anche il’898° anniversario del ritorno in patria delle reliquie da Costantinopoli.