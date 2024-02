Meteo Sicilia, ritornano piogge e temporali: le previsioni per la settimana

Martedì, la pressione è in calo su tutta la regione. La giornata vedrà condizioni di tempo spesso instabile, con frequenti occasioni per piogge e temporali su gran parte delle province. Soltanto in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni; le temperature massime in aumento fino a 17 gradi, minime stabili. A Catania la massima sfiorerà i 15 gradi, mente la minima sarà di 12 gradi. Minima più bassa ad Enna con 5 gradi, seguita da Caltanissetta con 6 gradi e Ragusa con 7 gradi.