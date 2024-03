Meteo Sicilia, temperature fino a 20 gradi nell’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: previsto tempo incerto ma temperature fino a 20 gradi per varie città dell'Isola. Le previsioni del weekend in arrivo.

Meteo Sicilia: che il tempo a marzo sia instabile e soggetto a cambiamenti è una verità universalmente riconosciuta. E le previsioni di questi giorni lo dimostrano. Infatti, dall’inizio del mese le condizioni metereologiche sono state molto variabili, considerando sia le temperature che l’alternanza di sole e pioggia. Anche per il prossimo weekend il tempo in Sicilia sarà incerto: ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: venerdì 8 e sabato 9 marzo

Per quanto riguarda la giornata odierna, le condizioni metereologiche saranno le stesse più o meno in tutta l’Isola. Infatti, sole e nuvole si alterneranno nel corso della giornata su tutta la Sicilia. In merito alle temperature, in città come Agrigento, Palermo, Siracusa e Trapani si arriverà fino ai 20 gradi.

Leggermente più stabili saranno i cieli siciliani di domani, con alcune città macchiate da poche nuvole passeggere. Tuttavia, a Trapani potrebbe arrivare qualche pioggia passeggera nel corso della giornata. Per quanto riguarda le temperature, la situazione sarà più o meno la stessa di oggi, con diverse città che raggiungeranno i 20 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 10 e lunedì 11 marzo

Per quanto riguarda la giornata di domenica, il cielo sarà poco nuvoloso o macchiato da nubi sparse in tutta la Sicilia. Uniche eccezioni, le città di Palermo e Trapani, dove invece il cielo sarà coperto da diverse nuvole. In merito alle temperature, queste saliranno in tutta l’Isola, tanto che diverse città raggiungeranno i 21 gradi, come Siracusa, Ragusa e Palermo.

Dando uno sguardo all’inizio della settimana, le condizioni meteo saranno migliori quasi ovunque in Sicilia. Infatti, le nubi spariranno dai cieli di diverse città dell’Isola, ad eccezione di Trapani dove si prevedono piogge e schiarite. Tuttavia, si assisterà ad una lieve diminuzione delle temperature massime per alcune città, mentre a Siracusa si toccheranno persino i 23 gradi.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Ma quali saranno le previsioni per la città di Catania? In generale, il tempo rimarrà stabile per l’intero weekend, con sole e nuvole ad alternarsi sul cielo etneo a partire da oggi e fino a domenica. Infatti, per la giornata di lunedì è previsto sole senza nuvole a coprirlo.

In merito alle temperature, la città di Catania manterrà la tendenza del resto della Sicilia. Infatti, le massime toccheranno i 21 gradi da oggi fino a lunedì, sebbene la minima odierna sarà molto bassa. Questo perché oggi la temperatura minima sarà pari a 6 gradi mentre nei prossimi giorni sarà di circa 11/12 gradi.