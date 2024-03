Catania, arrestato trafficante di droga: era ricercato a Malta

Il 65enne era ricercato su mandato di arresto emesso dalla magistratura maltese per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un catanese di 65 anni, ricercato in ambito europeo dal luglio 2021 in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria maltese. La motivazione era dovuta al delitto di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commesso nella Repubblica di Malta a partire dal 2014 e per il quale quell’ordinamento giudiziario prevede la pena della reclusione che potrebbe anche arrivare anche all’ergastolo.

Il 65enne, a seguito dei provvedimenti restrittivi emessi a suo carico dai giudici maltesi, aveva fatto perdere le sue tracce, lasciando la Repubblica di Malta. Qui, a partire dal 2014, aveva trafficato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti stivate all’interno di imbarcazioni d’altura, tra cui il grosso catamarano a bordo del quale era stato intercettato insieme ai complici dalla Polizia maltese.

Da alcuni giorni i poliziotti della Squadra Catturandi della Squadra Mobile erano alla ricerca del fuggitivo. Infatti avevano appreso che, dopo aver lasciato Malta, l’uomo era tornato nella sua città natale.

In seguito ai primi giorni di ricerche, i poliziotti hanno constatato che la vecchia abitazione dell’uomo era ormai disabitata. Tuttavia, grazie a una serie di appostamenti, gli agenti sono riusciti a risalire a un ristorante del centro storico di Catania in cui il ricercato aveva trovato impiego come aiuto cuoco.

Al termine dell’ultimo appostamento, la mattina del 28 febbraio, agenti della Squadra Catturandi sono intervenuti, arrestando il ricercato. In questo modo si è data esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria maltese.