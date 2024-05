Il Palatupparello torna a ospitare eventi: in arrivo i “Me contro Te”

Il Palatupparello di Acireale tornerà a ospitare eventi: in arrivo una doppia data dei "Me contro Te" al palazzetto.

Una notizia attesa da molti, quella della riattivazione del palazzetto Palatupparello di Acireale. Per lungo tempo, insieme e spesso in sostituzione del PalaCatania, il palazzetto di Acireale è stata la location al chiuso dei concerti invernali nella provincia etnea. Fino a quando, con il Covid, sono finiti gli eventi e il palazzetto è stato riconvertito in hub vaccinale. Tuttavia, l’annuncio è arrivato: il Palatupparello tornerà a ospitare eventi.

Tra questi, saranno presenti i “Me contro Te”, che dopo il successo del tour primaverile hanno già annunciato le date del 2025, quando festeggeranno i loro primi 10 anni di carriera. Le date toccheranno tutta Italia, a partire dalla data zero a Mantova (sabato 22 marzo 2025 @ Pala Unical) per poi proseguire a Milano (venerdì 28 e sabato 29 marzo 2025 @ Unipol Forum), Roma (sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 @ Palazzo dello Sport), Reggio Calabria (sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 @ Palacalafiore), Jesolo (VE) (sabato 19 e domenica 20 aprile 2025 @ Palazzo del Turismo), Pesaro (sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 @ Vitrifrigo Arena), Napoli (sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 @ Palapartenope) per concludersi a Torino (sabato 17 maggio 2025 @ Inalpi Arena).

Ma il duo si esibirà anche al Palatupparello di Acireale (CT), con una doppia tappa prevista per sabato 3 e domenica 4 maggio 2025. I biglietti sono disponibili online su Vivoconcerti a partire da oggi, 23 maggio 2024 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 28 maggio 2024 alle ore 11:00.

La carriera di Luì e Sofì è iniziata nel 2014 e a oggi vantano più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni e 6,82 milioni di iscritti al loro canale Youtube. Lo stesso successo lo hanno raggiunto su Tik Tok con 3 MILIONI e su Instagram con 1,5 milioni. Inoltre, i due hanno pubblicato alcuni libri e diversi brani, oltre a condurre un game show per bambini e aver debuttato sul grande schermo con i loro film. Tutti i film e la serie tv sono diretti da Gianluca Leuzzi, prodotti da Warner Bros Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.