Catania sarà “Capitale dell’arte contemporanea 2026”: bando per progetti

L'amministrazione comunale ha condiviso il bando ministeriale per presentare progetti dedicati all'arte contemporanea.

Il comune di Catania ha condiviso un avviso sul proprio sito internet per la partecipazione al bando ministeriale per il progetto Catania capitale italiana dell’arte contemporanea 2026.

L’amministrazione invita tutte le cittadine e cittadini impegnati in campo culturale a presentare progetti che valorizzino e promuovano l’arte contemporanea in città tramite fiere, mostre, festival e rassegne. La volontà è quella di rilanciare il capoluogo etneo creando nuove possibilità di sviluppo e formazione per giovani talenti e di coesione sociale. Spazio anche alla riqualificazione di spazi e aree dedicate alla fruizione dell’area contemporanea.

Al bando possono partecipare enti pubblici e privati presentando la propria candidatura a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo cultura.catania@pec.it entro le 24 del 31 maggio 2024.

Per ulteriori informazioni su requisiti e modalità di adesione consultare la sezione cultura news del sito del comune di Catania.