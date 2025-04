Dal 23 al 25 maggio, Piazza Duomo ad Acireale ospiterà un evento speciale dedicato esclusivamente alla tanto amata granita siciliana! Ritorna l’ormai evento annuale: Nivarata, il Festival Internazionale della Granita Siciliana. Durante questi tre giorni, la piazza si trasformerà in un punto di riferimento per tutti gli appassionati del famoso dolce siciliano, che sarà protagonista assoluto dell’iniziativa.

I dettagli dell’evento

L’evento vedrà la partecipazione dei migliori gelatieri e artigiani del settore, che proporranno le loro creazioni, unendo tradizione e innovazione. Oltre alle classiche ricette, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire nuove varianti della granita, preparate con ingredienti freschi e di stagione che esaltano i sapori tipici della Sicilia. La manifestazione, organizzata dalla Confederazione Pasticceri Italiani e promossa da Progetti Collaterali, è un’occasione per celebrare la qualità e la creatività di chi ogni giorno contribuisce a mantenere viva questa tradizione.

Nivarata non è solo un festival gastronomico, ma un momento di incontro che unisce esperti del settore, curiosi e appassionati di gastronomia in una città che rappresenta la bellezza e la cultura siciliana. La splendida cornice barocca di Acireale farà da sfondo a un evento che si conferma come uno dei principali appuntamenti per chi ama la granita siciliana.