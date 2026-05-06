Ad Acireale scattano modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione stradale. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura momentanea della strada provinciale per Santa Maria degli Ammalati nel tratto compreso tra via Sutera e via Loreto, con l’obiettivo di permettere la posa della nuova pavimentazione in condizioni di sicurezza e senza interferenze con il traffico veicolare. Un intervento programmato che comporterà inevitabili disagi alla circolazione, ma necessario per il miglioramento delle infrastrutture locali.

Chiusura e orari del cantiere

La chiusura della provinciale è prevista per la giornata di giovedì 7 maggio a partire dalle ore 8:15. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra via Sutera e via Loreto, rendendo impossibile il transito dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di posa della nuova pavimentazione. L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione delle arterie stradali del territorio, finalizzato a garantire maggiore sicurezza e migliore qualità della viabilità. L’amministrazione sottolinea come la sospensione temporanea del traffico sia indispensabile per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per operatori e cittadini.

Indicazioni per residenti e trasporto scolastico

Il Comune invita i residenti della zona interessata a spostare anticipatamente i propri mezzi e a organizzarsi per uscire prima dell’orario di chiusura, così da evitare disagi e rallentamenti. Particolare attenzione è stata riservata al trasporto scolastico: i bus del mattino circoleranno regolarmente lungo la via Provinciale per Santa Maria Ammalati, mentre per il rientro pomeridiano saranno attivati percorsi alternativi che interesseranno via Villalba, viale Cristoforo Colombo e via Kennedy. Una gestione coordinata dei flussi che punta a limitare l’impatto dei lavori sulla quotidianità dei cittadini.

Disagi temporanei per un miglioramento strutturale

Nonostante i disagi inevitabili legati alla chiusura della strada, l’intervento rappresenta un passaggio necessario per il miglioramento della rete viaria locale. La nuova pavimentazione consentirà infatti di garantire maggiore sicurezza, ridurre l’usura del manto stradale e migliorare la percorribilità del tratto interessato. L’amministrazione comunale invita alla collaborazione dei cittadini, sottolineando come i lavori siano parte di un percorso di riqualificazione infrastrutturale volto a rendere più efficiente e sicuro il collegamento con le frazioni del territorio.