Una settimana dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute femminile. Dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, il Presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” aderisce all’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

La struttura è inserita nel network degli ospedali premiati con tre Bollini Rosa di Fondazione Onda ETS, riconoscimento attribuito alle realtà che garantiscono servizi e percorsi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Nel corso della settimana saranno attivati servizi gratuiti in diverse aree specialistiche, tra cui ginecologia, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, nutrizione, riabilitazione, oculistica e urologia, oltre a consulenze dedicate alla terapia del dolore e alla gestione delle patologie croniche.

Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione oncologica, con attività di informazione sullo screening del tumore del colon-retto e distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci ad accesso libero.

Sono inoltre previsti servizi dedicati all’allattamento materno, alla salute del pavimento pelvico, alle infezioni da HPV, alla nutrizione e ai percorsi riabilitativi. Tra le attività in programma anche lo sportello di ascolto rivolto alle donne vittime di violenza, attivo per tutta la durata dell’iniziativa con supporto sociale e psicologico ad accesso libero, in raccordo con il segretariato sociale.

L’organizzazione delle attività è stata curata dalla Direzione Medica di Presidio, guidata da Rosario Cunsolo, nell’ambito di un’offerta assistenziale integrata e multidisciplinare, con la collaborazione della referente “Bollini Rosa” del Presidio, Rosanna Magro.

«L’adesione all’(H) Open Week si inserisce nel percorso aziendale di sviluppo della medicina di genere – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Il riconoscimento dei Bollini Rosa ha ulteriormente rafforzato questo impegno, valorizzando la qualità dei servizi e la capacità di strutturare percorsi assistenziali orientati ai bisogni delle donne, con particolare attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce».

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla salute femminile. La rete oggi coinvolge centinaia di strutture su tutto il territorio nazionale e promuove un approccio alla sanità attento alle differenze di genere.

L’(H) Open Week rappresenta una delle principali iniziative della rete e prevede l’offerta gratuita di servizi clinici, diagnostici e informativi, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla prevenzione e ai percorsi di cura.

«L’(H) Open Week – dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS – non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere. I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne».

Programma

22 aprile

9.00-13.00

UOC Ginecologia – visite ed esami su prenotazione

tel. 095.7677282 ⎢ e-mail: barbara.cupryan@aspct.it

11.00-13.00

UOC Gastroenterologia / UOC Patologia Clinica – Screening colon-retto

Consulenza e consegna Kit SOF ad accesso libero

14.30-17.30

UOS Urologia – consulenze su incontinenza urinaria e riabilitazione del pavimento pelvico su prenotazione

tel. 095.7677091 ⎢ e-mail: annamaria.paradiso@aspct.it

27 aprile

9.00-11.00

UOC Terapia Intensiva – consulenze su terapia del dolore su prenotazione

tel. 095.7677165 ⎢ e-mail: marialuisa.granata@aspct.it

9.30-12.00

UOC Ginecologia – consulenze su allattamento materno su prenotazione

tel. 095.7677282 ⎢ e-mail: chiara.raiti@aspct.it

11.00-13.00

UOC Gastroenterologia / UOC Patologia Clinica – Screening colon-retto

Consulenza e consegna Kit SOF ad accesso libero

12.00-14.00

UOC Chirurgia – consulenze per trattamenti del tumore del colon-retto su prenotazione

tel. 095.7677066 ⎢ e-mail: roberto.russo@aspct.it

12.30-14.00

UOC Otorinolaringoiatria – consulenze su infezioni da HPV del distretto testa-collo su prenotazione

tel. 095.7677033/037 ⎢ e-mail: orlacireale@gmail.com

16.00-18.00

UOC Cardiologia – consulenze per scompenso cardiaco su prenotazione

tel. 095.7677027 ⎢ e-mail: flavia.strano@aspct.it

28 aprile

9.00-11.00

UOC Terapia Intensiva – consulenze su terapia del dolore su prenotazione

tel. 095.7677165 ⎢ e-mail: marialuisa.granata@aspct.it

9.30-13.30

Direzione Medica – dr.ssa Miriam Spinella (pneumologa)

Consulenze pneumologiche su prenotazione

tel. 095.7677047 ⎢ e-mail: miriam.spinella@aspct.it

11.30-13.30

Direzione Medica – dr.ssa Maria Luisa Rapisarda (dietista)

Consulenza nutrizionale su prenotazione

tel. 095.7677005 ⎢ e-mail: mluisa.rapisarda@aspct.it

15.00-18.00

UOC Medicina – consulenze diabetologiche, endocrinologiche e reumatologiche su prenotazione

tel. 095.7677175 ⎢ e-mail: g.sanzo@aspct.it

29 aprile

9.00-11.00

UOC Terapia Intensiva – consulenze su terapia del dolore su prenotazione

tel. 095.7677165 ⎢ e-mail: marialuisa.granata@aspct.it

9.00-12.00

UOC Riabilitazione – consulenze fisiatriche per trattamenti riabilitativi (postumi carcinoma mammella, sarcopenia, osteoporosi) su prenotazione

tel. 095.7677437 ⎢ e-mail: fisiatria.acireale@aspct.it

9.00-12.00

UOC Riabilitazione – consulenze fisiatriche per sarcopenia e osteoporosi su prenotazione

tel. 095.7677437 ⎢ e-mail: fisiatria.acireale@aspct.it

9.00-12.00

UOC Riabilitazione – consulenze fisiatriche per emicrania su prenotazione

tel. 095.7677437 ⎢ e-mail: fisiatria.acireale@aspct.it

15.00-17.00

UOC Oculistica – consulenze per sindrome dell’occhio secco su prenotazione

tel. 095.7677176 ⎢ e-mail: giuseppe.scalia@aspct.it

Dal 22 al 29 aprile (tutti i giorni)

Tutto il giorno

Sportello ascolto vittime di violenza – Consulenza sociale e psicologica ad accesso libero

Segretariato sociale su servizi ed interventi socio-sanitari

11.00-13.00

UOC Gastroenterologia / UOC Patologia Clinica – Screening colon-retto

Consulenza e consegna Kit SOF ad accesso libero

I servizi sono erogati su prenotazione o ad accesso libero secondo le modalità indicate e sono consultabili anche sul sito www.bollinirosa.it.