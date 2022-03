Catania, screening gratuiti per tumore alla prostata: ecco dove e quando

Arriva la festa del papà: per l'occasione, l'iniziativa Bollini Rosa ha dato il via ad una giornata di screening gratuiti per il tumore alla prostata, tra i più comuni della sfera maschile. Come prenotare la propria visita presso gli ospedali catanesi aderenti?

Si avvicina la festa del papà: quale migliore occasione da sfruttare nell’ambito della prevenzione? Per questo motivo, presso le Unità Operative di Urologia dei due presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico – San Marco”, il prossimo 18 marzo sarà possibile, per gli interessati, partecipare alla giornata di screening gratuiti per il tumore alla prostata.

Facente parte dell’iniziativa “Bollini rosa”, generalmente dedicata alle principali patologie femminili ma, come in questo caso, anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere, la giornata di prevenzione può rivelarsi molto importante nella diagnosi per tempo di un tumore che “conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili“, come spiegato dalla Presidente della Fondazione Onda Francesca Merzagora.

Presso le unità operative, perciò, gli utenti avranno modo di partecipare a visite e colloqui con gli specialisti, fare esami ed incontri, infine ricevere materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della prostata. Ma come fare a prenotare la propria visita per il 18 marzo?