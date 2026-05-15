“Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?”… quante volte avete provato a imitare il tono provocatorio e a suo modo esilarante del ‘soldato Joker’ in “Full Metal Jacket”, film epocale e drammatico di Stanley Kubrick.

Quante altre avete detto «Il tuo potere ha un limite, Undici. Devi imparare a controllarlo, o consumerà te!», ripetendo una delle frasi storiche del ‘dottor Martin Brenner’, protagonista di “Stranger Things”, serie tv di grandissimo successo creata da Matt e Ross Duffer.

Personaggi interpretati in modo formidabile da Matthew Modine, che martedì 2 giugno sarà il grande ospite della giornata conclusiva di Etna Comics 2026, in occasione della quattordicesima edizione del Festival di cultura pop.

Attore, regista, doppiatore e produttore statunitense, è noto al grande pubblico per i ruoli iconici ricoperti in un numero interminabile di film e serie tv, tra cui anche “Birdy – Le ali della libertà”, “Crazy for you”, “Vision Quest”, “Streamers”, “America Oggi”, “Ogni maledetta domenica”, “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” e “Oppenheimer”, distinguendosi per la sua straordinaria versatilità tra dramma e thriller.

Durante la kermesse fan e appassionati potranno incontrarlo nel corso di due appuntamenti imperdibili:

alle 12:00 sessione autografi in Area Firme (N. 50 gratuiti);

alle 15:00 incontro con il pubblico in Area Palco.

N.B. Per le firme lunedì 18 maggio alle 16:00 verrà organizzato un click day sul sito di Etna Comics nella sezione meet&greet, attraverso il link https://shop.meccanismi. cloud/incontro-con-modine/