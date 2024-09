È scomparso all’età di 61 anni Giancarlo Magnano San Lio, ordinario di Storia della filosofia al Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania. I funerali si terranno lunedì 9 settembre, alle 16,30, al Duomo di Catania

Studioso di storia della cultura tra Otto e Novecento, con particolare attenzione allo Storicismo tedesco, al problema dell’intersezione tra scienze umane e scienze della natura ed alle relazioni tra modelli culturali, con specifica attenzione al rapporto tra Oriente e Occidente ed alla questione dei diritti umani nella società globalizzata.

Autore di numerosi volumi monografici, edizioni critiche, traduzioni, saggi e articoli; ha curato l’edizione critica italiana di diversi scritti di storici e filosofi tedeschi contemporanei.

Ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca; ha studiato e tenuto conferenze e seminari in diverse Università europee e americane.

Numerosi gli incarichi ricoperti nell’ateneo catanese: presidente del corso di laurea in Filosofia (dal 2007 al 2010), delegato del Rettore per la Formazione post-laurea (marzo-giugno 2013), direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche (dal 3 giugno 2013 al 9 febbraio 2017), componente del Senato Accademico (dal 4 luglio 2013 al 9 febbraio 2017) e, inoltre, prorettore vicario dell’Università di Catania dal 2017 al 2019.

È stato anche componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario “Civiltà del Mediterraneo”, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Studi sul patrimonio culturale”, del Comitato scientifico del Master Universitario di II livello “Ricercatore Esperto di Nanotecnologie e Nanomateriali per i Beni Culturali” all’Università di Palermo e della Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo.

Tra gli altri incarichi anche quello di socio nazionale dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche, dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia Gioenia oltre che di presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale.

Il cordoglio del Rettore Priolo

Il messaggio di cordoglio del rettore Francesco Priolo a nome di tutta la Comunità accademica catanese: «Esprimo ai familiari e all’intera comunità del Dipartimento di Scienze umanistiche il mio più profondo cordoglio per la perdita del collega e amico, prof. Giancarlo Magnano San Lio. Insigne studioso, modello di eleganza, misura ed equilibrio anche nel servizio alle istituzioni, lascia a tutte e tutti un’importante eredità culturale e un messaggio di forza e dignità umana».