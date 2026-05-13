Il Palio d’Ateneo 2026 è pronto per iniziare i giochi. La presentazione alla stampa organizzata dal CUS Catania e dall’Università, che ha visto la viva partecipazione del magnifico Rettore Enrico Foti, del presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, della prorettrice dell’Ateneo Lina Scalisi, del sindaco di Catania Enrico Trantino e di Giuseppe Musumeci, delegato del Rettore alla presidenza del Comitato per lo Sport di Unict, ha evidenziato l’importanza che ha assunto questa iniziativa pensata per gli studenti universitari.

I numeri crescenti di anno in anno, con le novità e il rinnovato fascino che solo l’Olimpiade universitaria goliardico-sportiva, unica realtà di questa natura in tutta Italia, sa regalare alle migliaia di studenti che si sfideranno nel corso della tre giorni di gare. Le prime delle 42 competizioni previste, già dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, nel cuore del centro storico lungo la via principale della città.

L’Università ha disposto la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14.00 di mercoledì 13 maggio, e per le intere giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio.

Il Palio d’Ateneo nelle parole dei relatori

Massimo Oliveri, pres. CUS Catania: “Il Palio rappresenta il CUS Catania in tutti i suoi aspetti, con in testa la promozione dello sport fra i giovani e gli studenti. Perché il Centro Universitario Sportivo è la vera casa dello sport a Catania: dai giovanissimi, agli universitari, fino agli agonisti. Un universo che può attrarre verso di sé chiunque ami giocare, competere, divertirsi. Tre verbi che non ho scelto a caso, perché sono lo spirito del Palio che, attraverso il costante rapporto di collaborazione con l’Università di Catania, coinvolge gli studenti in una sfida colorata, sentita, elettrizzante ma allo stesso tempo ricca di goliardia. Un Palio che ha travalicato i confini comunali e regionali per divenire un vero e proprio evento, l’unico nel suo genere in Italia e che, attraverso la collaborazione con Eunice, coinvolgi studenti di tutta Europa, senza tralasciare le regole del “vivere bene”, seguendo il motto mens sana in corpore sano, motto esaltato dalla novità del NutriGame. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, per quella che è la vera festa del CUS Catania e degli studenti universitari iscritti al nostro prestigioso Ateneo”.

Enrico Foti, Rettore dell’Università di Catania: “Il Palio d’Ateneo rappresenta qualcosa di raro e prezioso: una grande comunità universitaria che si ritrova, si conosce e si mette in gioco insieme. Siamo forse tra le poche Università in Italia a dare vita ad un Palio d’Ateneo e a vivere una manifestazione così partecipata e autentica. Per tre giorni Catania sarà attraversata dall’energia e dai colori dei nostri studenti, con squadre provenienti da tutti i Dipartimenti che si sfideranno in giochi della tradizione, sport di gruppo e momenti di condivisione. La presenza di tanti studenti internazionali – ha aggiunto – è la sintesi più bella di una città universitaria capace di accogliere, attrarre e creare relazioni. Il Palio è competizione sana, ma soprattutto appartenenza, amicizia e spirito di comunità. In un tempo dominato dalla tecnologia e dalle connessioni virtuali, iniziative come questa ci ricordano il valore dello stare insieme davvero: nelle piazze, sulle spiagge, nei campi sportivi, riscoprendo quell’umanità che rischiamo talvolta di dimenticare. A tutti i partecipanti va il mio più sincero in bocca al lupo. E, soprattutto, vinca UNICT!”.

Enrico Trantino, sindaco di Catania: “Il Palio d’Ateneo costituisce il booster più importante per creare lo spirito identitario fra gli studenti; uno spirito che si sta contagiando e trasmettendo periodicamente in modo sempre più massiccio secondo una metrica che, immagino, possa portare l’Università di Catania ad essere sempre più attrattiva e guardare anche al territorio nazionale, oltre che al mondo mediterraneo in questi contesti politici cangianti in continua evoluzione. Sono quindi molto contento che si organizzi questa manifestazione diventata, anno dopo anno, sempre più attesa dagli universitari catanesi. Buon divertimento a tutti, e non parlo sono degli studenti che parteciperanno in modo attivo. Buon Palio d’Ateneo anche ai cittadini che lo vivranno”.

Il 21° Palio in cifre

Tre giorni di gare in tre location diverse (piazza Università, impianti sportivi del Centro Universitario Etneo, e il villaggio turistico Le Capannine alla playa); 13 squadre dei vari Dipartimenti, 230 atleti per ogni singolo team, pronti a sfidarsi nelle 42 competizioni goliardico-sportive di 24 discipline.

Oltre 4.000 persone, tra studenti, tifosi, accompagnatori e membri dello staff organizzativo, che animeranno le sedi delle gare, rendendo il Palio un’esperienza indimenticabile di sport, passione e aggregazione. Il tiro alla fune, nella doppia versione on the beach e on the green, è senza dubbio la gara che richiama la maggiore goliardica sportività.

Le novità della 21° edizione

“L’Etna in movimento” dal design stilizzato minimalista – il LOGO rappresentativo della 21° edizione -, è una delle principali novità. La creazione grafica è stata elaborata da Michelangelo Portuesi iscritto al secondo anno del Corso di laurea in Scienze e Lingue per la comunicazione del Disum – Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania che ha vinto il bando di concorso di idee indetto per la prima volta dal CUS Catania.

Nutri Game: CUS e Unict per una sana alimentazione

NutriGame è l’attività dinamica che combina movimento fisico e educazione alimentare, per promuovere sani stili in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Non solo una sfida atletica, dunque, ma un percorso di sensibilizzazione promosso dal CUS e dall’Università di Catania, sotto il coordinamento scientifico di Margherita Ferrante, delegata del Rettore alla Terza Missione. I partecipanti saranno stimolati sulla scelta di alimenti stagionali a chilometro zero per ridurre lo spreco alimentare e l’impatto ambientale.

MODALITÀ DI GARA: due concorrenti di ogni squadra partecipante al Palio si sfideranno in un test di velocità che prevede 10 domande di competenza nutrizionale e sulla sostenibilità alimentare (dal valore nutritivo degli alimenti alla riduzione del consumo di plastica). Due le zone di gara previste: la “verde” per la risposta esatta (scelte nutrizionali corrette e sostenibili), e la “rossa” per quella sbagliata (i falsi miti alimentari e le abitudini dannose per il pianeta).

Il Contest “Tutti Cantano al Palio”: 13 generi musicali selezionati a sorteggio e abbinati alle squadre che hanno realizzato dei video con canzoni inedite, “parodistiche”, medley, esistenti. Nel corso della serata finale del Palio sarà proclamato il video musicale vincitore.

Palio = Prevenzione & iniziative con AIRC, Petali di Ricerca e ASP Catania

Il Palio d’Ateneo non è solo tornei e divertimento, è anche sensibilizzazione e prevenzione medica.

Il CUS Catania rafforza la partnership con la Fondazione AIRC avviata da diverse edizioni del Palio perché il binomio tra sport universitario e ricerca è una costante. Oltre ai volontari dell’AIRC, quest’anno saranno presenti anche i rappresentanti di “Petali di ricerca”, il progetto nato da universitari per promuovere campagne di sensibilizzazione sulla lotta contro i tumori e il sostegno alla ricerca medica.

Non solo. Nella giornata di venerdì 15 maggio, quando le gare saranno negli impianti del CUS Catania (Cittadella universitaria e PalaArcidiacono), si terrà l’Open day per le vaccinazioni anti-Papilloma virus (Hpv) riservato agli studenti e alle studentesse dell’Università di Catania presenti al Palio. L’iniziativa organizzata dall’Asp di Catania, ad accesso libero e gratuita, si svolgerà dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nei locali della Sala Medica (impianti sportivi della Cittadella Universitaria di via Santa Sofia). La vaccinazione anti-Hpv, sicura ed efficace, è una delle misure più importanti di prevenzione primaria del tumore del collo dell’utero e di altre patologie oncologiche e non oncologiche correlate al virus.

La 3° edizione del “Palio Eunice” : 6 Atenei pronti a sfidarsi

Si rinnova la tradizione di sport e cooperazione internazionale. Il Palio conferma la dimensione cosmopolita ospitando per il terzo anno consecutivo il “Palio Eunice”. L’Università di Catania fa parte di EUNICE – European University for Customised Education nell’ambito dell’European Universities, le alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore di tutta l’Unione Europea, stipulate a beneficio di studenti, docenti, enti pubblici e imprese.

Gli studenti provenienti da Italia, Belgio, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia, si sfideranno in gare sportive a loro dedicate. Ogni Ateneo sarà rappresentato da due studenti; la coppia che avrà maturato il punteggio più alto conquisterà il 3° Palio Eunice.