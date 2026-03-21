MISTERBIANCO – Una risposta concreta all’isolamento di uno dei quartieri più popolosi della cintura catanese. È stato siglato nelle ultime ore il protocollo d’intesa che dà ufficialmente il via libera alla nuova linea bus diretta tra la frazione di Belsito e lo snodo di Nesima.

L’accordo, frutto di una sinergia tra l’amministrazione comunale di Misterbianco e la Ferrovia Circumetnea (FCE), punta a rivoluzionare i tempi di percorrenza per migliaia di residenti, studenti e lavoratori pendolari che ogni giorno si spostano verso il capoluogo.

Un “ponte” verso la metropolitana

Il cuore del progetto è l’intermodalità. La nuova linea non sarà un semplice collegamento urbano, ma un vero e proprio “shuttle” verso la rete della Metropolitana di Catania. Una volta arrivati al terminal di Nesima, gli utenti potranno lasciare l’autobus e accedere direttamente ai treni sotterranei o alle principali linee AMTS, bypassando i critici nodi di traffico di via Palermo e della Circonvallazione.

I vantaggi per il territorio

Il sindaco di Misterbianco ha sottolineato come l’attivazione di questo servizio risponda a una richiesta storica dei cittadini di Belsito. Ecco i punti chiave del piano:

Riduzione del traffico: l’obiettivo è togliere centinaia di auto private dalle strade nelle ore di punta.

Sostenibilità: mezzi moderni e percorsi ottimizzati per abbattere le emissioni

Risparmio: tariffe integrate che permetteranno di viaggiare con un unico titolo di viaggio tra bus e metro.

Il servizio, che sarà gestito da AMTS Catania S.p.A., vede un investimento complessivo che sfiora i 200 mila euro, di cui oltre 70 mila euro a carico del bilancio comunale, a conferma della volontà dell’Amministrazione di offrire ai cittadini un servizio moderno, accessibile e gratuito che rafforzi la mobilità pubblica cittadina, servendo praticamente tutto il quartiere di Belsito con nuove corse.

«Ringrazio il Consiglio comunale per il voto favorevole – dichiara il sindaco Marco Corsaro – che consentirà di avviare nelle prossime settimane, una volta espletati gli ultimi passaggi procedurali con Città metropolitana e Amts, un servizio utile e strategico per la nostra città.

Offriremo ai cittadini il rafforzamento delle linee bus verso Catania già esistenti, migliorando concretamente la qualità della vita e le opportunità di mobilità quotidiana in quartieri come Belsito e a cascata, il progetto è di estendere su altri quartieri tale attività».Il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie ha dichiarato: «Un intervento importante per Belsito, una convenzione che permette un servizio aggiuntivo che toccherà quasi tutto il quartiere e consentirà ai cittadini di sfruttare la metropolitana.

Ringrazio la II Commissione consiliare per il lavoro svolto sotto la guida della presidente Clarissa Santangelo e l’intero consesso civico per il voto positivo. Inoltre un grazie all’Ufficio Lavori pubblici e ai funzionari Gianluigi Marotta e Eros Vianello, ai tecnici della Città metropolitana e al Presidente di Amts Salvatore Vittorio».

Prossimi passi

Il protocollo appena firmato definisce le competenze tecniche e i costi di gestione. Nelle prossime settimane verranno ufficializzati gli orari delle corse – che si preannunciano frequenti soprattutto nelle fasce mattutine e pomeridiane – e l’esatta collocazione delle nuove fermate sul territorio di Belsito.