Oggi, domenica 8 febbraio 2026, il Carnevale di Misterbianco entra ufficialmente nel vivo con la prima grande sfilata dei “Costumi più belli di Sicilia”. Dopo l’anteprima dei giorni scorsi, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove l’artigianato d’eccellenza incontra il folklore.
Ecco il programma dettagliato della giornata per non perdere neanche un appuntamento:
Il Programma di Oggi: Domenica 8 Febbraio
Mattina: Animazione e Sport
Ore 09:30 – Chiacchiere, Coriandoli e Maschere: Inizio della giornata dedicato ai più piccoli con animazione, giochi e intrattenimento.
Dove: Villa Comunale (Centro Storico) e Piazza Berlinguer (Lineri).
Mattinata – Coppa Carnevale di Misterbianco: Per gli appassionati di sport, prosegue il torneo di calcio giovanile.
Dove: Stadio Comunale “Valentino Mazzola”.
Mostre ed Esposizioni: Dalle ore 10:00 (e per tutto il pomeriggio) è possibile visitare:
Museo del Carnevale: Esposizione dei costumi monumentali presso lo Stabilimento Monaco (Via Municipio, 319).
Mostra Fotografica e dei Copricapi: Presso la Galleria Civica d’Arte “Pippo Giuffrida”.
Pomeriggio: Il Cuore della Festa
Ore 16:30 – Grande Sfilata del Carnevale: È il momento clou. I gruppi mascherati sfilano con i celebri costumi che possono pesare fino a 40 kg, realizzati con sete, pizzi e migliaia di paillettes.
Dove: Centro Storico di Misterbianco.
A seguire – Intrattenimento: La sfilata sarà accompagnata da musica e coreografie che animeranno le vie principali fino a sera.
ℹ️ Informazioni Utili e Logistica
Per facilitare l’afflusso dei visitatori, l’amministrazione e la Ferrovia Circumetnea hanno predisposto servizi speciali:
Bus Navetta: Sono attive diverse linee circolari (Linea 2 dal Sicilia Fiera, Linea 3 dalla Metro Monte Po, Linea 4 dal Centro Sicilia).
Collegamento Metro: La navetta dalla stazione Metro Monte Po effettua corse ogni 30-60 minuti dalle 15:00 fino a tarda serata (ultima corsa di rientro alle 22:40).
Un consiglio: Arrivate con un po’ di anticipo rispetto alle 16:30 per assicurarvi un buon posto lungo il percorso della sfilata nel centro storico e godervi i dettagli sartoriali dei gruppi in gara.