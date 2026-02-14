La notte di Misterbianco si è tinta di musica e orgoglio. Il concerto di Fred De Palma non è stato solo un successo musicale, ma il simbolo di una città che punta a diventare un polo d’attrazione regionale per i grandi eventi.
Le parole del Sindaco: “La città che vogliamo”
Al termine della serata, il sindaco Marco Corsaro ha espresso tutto il suo entusiasmo via social, sottolineando non solo il divertimento, ma anche l’imponente macchina organizzativa che ha permesso a migliaia di persone di godersi lo spettacolo in sicurezza:
“Buonanotte, Misterbianco! Che gioia vivere serate così. In migliaia per divertirci, mettendoci passione e tanto impegno per la sfida logistica e organizzativa che siamo chiamati a onorare. Questa è la città che vogliamo, capace di stupire e crescere.”
Una sfida logistica vinta
Gestire un afflusso di tale portata richiede una pianificazione capillare. Il successo del live di De Palma funge da “biglietto da visita” per la capacità della città di ospitare eventi di massa, trasformando Misterbianco in un palcoscenico vibrante e moderno.
Non solo musica: il carnevale continua
Il concerto di Fred De Palma è stato solo l’antipasto (o meglio, il “drop” iniziale) di un calendario ricchissimo. La città si prepara ora a indossare il suo abito più prezioso: quello del Carnevale di Misterbianco, celebre per i suoi “Costumi più belli di Sicilia”.
I prossimi appuntamenti da non perdere:
- Sabato 14 febbraio (ore 18:00): Il palco di via Gramsci ospiterà il Défilé dei Costumi più belli di Sicilia. Presentato da Salvo La Rosa, con l’ironia dei Badaboom, l’evento permetterà di ammirare da vicino i dettagli tecnici e artistici delle creazioni che rendono unico questo Carnevale.
- Domenica 15 febbraio (ore 16:30): La Grande Sfilata animerà il centro storico. Le storiche associazioni porteranno in strada i loro gruppi mascherati in una parata di colori, coreografie e strutture monumentali.