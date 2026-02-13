MISTERBIANCO – Mentre le luci di Via Gramsci si accendono per accogliere le migliaia di visitatori attesi, Misterbianco si conferma capitale del Carnevale artistico siciliano. Non è solo una questione di maschere, ma di un’identità collettiva che quest’anno tocca vette di artigianalità senza precedenti. Archiviata la prima fase, la città entra da oggi nel suo momento più vibrante, con un programma denso di appuntamenti fino al martedì grasso.

Un venerdì a ritmo di musica

Il fine settimana si apre stasera, venerdì 13 febbraio, con un evento dedicato ai più giovani: dalle ore 20:30, Via Gramsci ospiterà il concerto gratuito di Fred De Palma. La scelta di un artista di fama nazionale sottolinea la volontà dell’amministrazione di rendere il Carnevale un festival multidisciplinare capace di unire tradizione e grandi eventi live.

Il cuore della kermesse: défilé e sfilate

Il weekend entrerà nel vivo con i due appuntamenti più attesi, dove la maestria dei sarti locali diventerà protagonista assoluta:

Sabato 14 febbraio (ore 18:00): Il palco di via Gramsci ospiterà il Défilé dei Costumi più belli di Sicilia . Presentato da Salvo La Rosa, con l’ironia dei Badaboom, l’evento permetterà di ammirare da vicino i dettagli tecnici e artistici delle creazioni che rendono unico questo Carnevale.

Domenica 15 febbraio (ore 16:30): La Grande Sfilata animerà il centro storico. Le storiche associazioni porteranno in strada i loro gruppi mascherati in una parata di colori, coreografie e strutture monumentali.

Lunedì 16: “A spasso con Re Burlone”

Dopo il successo del weekend, la festa continuerà lunedì 16 febbraio. Inizialmente prevista per giovedì scorso, la sfilata delle scuole in maschera – intitolata “A spasso con Re Burlone” – è stata ufficialmente confermata per le ore 10:00 nel centro storico. Sarà un momento fondamentale di partecipazione cittadina, con centinaia di studenti che sfileranno con costumi curati da insegnanti e genitori, portando l’allegria dei più piccoli tra le vie della città. La serata si concluderà poi in Piazza Dante (ore 20:00) con la tradizionale Maccheronata a cura dell’associazione “Escopazzo”.

Logistica e gran finale

Per agevolare l’afflusso, il Comune ha potenziato il servizio navetta, con collegamenti strategici dalla stazione Metro FCE di Monte Po e dai principali parcheggi periferici. Tutto è pronto per il countdown verso Martedì 17 febbraio, quando la sfilata finale delle 16:30 decreterà i vincitori di questa edizione 2026, già entrata negli annali per partecipazione e qualità delle opere esposte.