Il “Più Bel Carnevale di Sicilia” ha chiuso i battenti confermando il suo primato nazionale. Con oltre 60.000 presenze registrate nell’ultima giornata, la kermesse ha visto l’incoronazione dei nuovi campioni della cartapesta. Quest’anno, la giuria ha premiato l’innovazione tecnica unita a una pungente satira sociale.
Classifica carri allegorici – Categoria A
La categoria regina ha visto un duello all’ultimo movimento idraulico. A spuntarla è stata l’opera che ha saputo fondere meglio estetica e messaggio politico.
|Posizione
|Titolo del Carro
|Associazione Culturale
|1° Posto
|“Ma… chi sei?”
|Cavallaro – Principato – Messina
|2° Posto
|“Il Battito della Terra”
|Maschere Ribelli
|3° Posto
|“Giù le Mani”
|Scalia – Fichera
Nota di merito: Il carro vincitore, “Ma… chi sei?”, ha impressionato per la complessità dei movimenti e per la capacità di raccontare le contraddizioni dell’identità contemporanea nell’era digitale.
Classifica carri allegorici – Categoria B
Anche tra i carri di dimensioni minori la competizione è stata serratissima, con opere che nulla avevano da invidiare ai “fratelli maggiori” per rifiniture e inventiva.
-
“Non è l’Inferno” (Ass. Cult. Coco) – Vincitore assoluto per la forza narrativa.
-
“U.S.A. e Getta” (Ass. Cult. Leotta – Raciti)
-
“C’è Posta per Te” (Ass. Cult. Sardo)
Le maschere isolate
Questi piccoli capolavori individuali rappresentano spesso il cuore pulsante e poetico del circuito.
-
1° Posto: “Vincent – L’infinito vuoto delle stelle” di Danilo Amico. Un omaggio commovente e visivamente sbalorditivo all’arte di Van Gogh.
-
2° Posto: “Verso l’infinito e oltre” (Associazione Re Burlone).
-
3° Posto: “Sulle ali del vento: un’ape alla scoperta del mondo” di Laura Laudani.
I Premi speciali
Oltre alla classifica generale, la giuria ha assegnato i riconoscimenti tecnici che premiano la maestria specifica dei singoli cantieri. Quest’anno spicca il “finto ex aequo” in molte categorie, a testimonianza dell’altissimo livello qualitativo raggiunto.
I riconoscimenti della Categoria A
-
Premio Cav. Rosario Lizio (Illuminodesign e impatto scenico)
-
Vincitore: Associazione Culturale Principato – Cavallaro – Messina. Un premio che riconosce la capacità di trasformare il carro in uno spettacolo di luci e scenotecnica senza pari.
-
-
Premio Natale Longo (Conformità al progetto)
-
Vincitori: Associazione Culturale Arte e Cultura di Cavallaro Paolo Giuseppe & Associazione Culturale Principato – Cavallaro – Messina. La precisione tra bozzetto e realizzazione finale è stata millimetrica.
-
-
Premio Giovanni Coco (Scultura, modellatura e pittura)
-
Vincitori: Associazione Culturale Ardizzone Scenografie & Associazione Culturale Maschere Ribelli. Il trionfo dell’estetica pura e della cura dei volti in cartapesta.
-
-
Premio Salvatore e Luciano Parlato (Innovazione e tecnologia)
-
Vincitore: Associazione Culturale Principato – Cavallaro – Messina. Per aver spinto oltre i limiti i movimenti idraulici e le tecnologie applicate alle strutture giganti.
-
-
Premio Camillo Ardizzone (Satira e allegoria)
-
Vincitori: Associazione Culturale Maschere Ribelli & Associazione Culturale Principato – Cavallaro – Messina. La capacità di graffiare e far riflettere attraverso l’ironia.
-