Il “Più Bel Carnevale di Sicilia” ha chiuso i battenti confermando il suo primato nazionale. Con oltre 60.000 presenze registrate nell’ultima giornata, la kermesse ha visto l’incoronazione dei nuovi campioni della cartapesta. Quest’anno, la giuria ha premiato l’innovazione tecnica unita a una pungente satira sociale.

Classifica carri allegorici – Categoria A

La categoria regina ha visto un duello all’ultimo movimento idraulico. A spuntarla è stata l’opera che ha saputo fondere meglio estetica e messaggio politico.

Posizione Titolo del Carro Associazione Culturale 1° Posto “Ma… chi sei?” Cavallaro – Principato – Messina 2° Posto “Il Battito della Terra” Maschere Ribelli 3° Posto “Giù le Mani” Scalia – Fichera

Nota di merito: Il carro vincitore, “Ma… chi sei?”, ha impressionato per la complessità dei movimenti e per la capacità di raccontare le contraddizioni dell’identità contemporanea nell’era digitale.

Classifica carri allegorici – Categoria B

Anche tra i carri di dimensioni minori la competizione è stata serratissima, con opere che nulla avevano da invidiare ai “fratelli maggiori” per rifiniture e inventiva.

“Non è l’Inferno” (Ass. Cult. Coco) – Vincitore assoluto per la forza narrativa. “U.S.A. e Getta” (Ass. Cult. Leotta – Raciti) “C’è Posta per Te” (Ass. Cult. Sardo)

Le maschere isolate

Questi piccoli capolavori individuali rappresentano spesso il cuore pulsante e poetico del circuito.

1° Posto: “Vincent – L’infinito vuoto delle stelle” di Danilo Amico . Un omaggio commovente e visivamente sbalorditivo all’arte di Van Gogh.

2° Posto: “Verso l’infinito e oltre” (Associazione Re Burlone).

3° Posto: “Sulle ali del vento: un’ape alla scoperta del mondo” di Laura Laudani.

I Premi speciali

Oltre alla classifica generale, la giuria ha assegnato i riconoscimenti tecnici che premiano la maestria specifica dei singoli cantieri. Quest’anno spicca il “finto ex aequo” in molte categorie, a testimonianza dell’altissimo livello qualitativo raggiunto.

I riconoscimenti della Categoria A