Ritorna il Carnevale ad Acireale, dal 2 al 10 agosto 2025, le vie del centro storico risplenderanno di colori, suoni e profumi inconfondibili con l’edizione estiva del Carnevale di Acireale, ribattezzato a pieno titolo come “il più bel Carnevale di Sicilia”. Una tradizione secolare che, con il tempo, ha saputo rinnovarsi senza perdere l’anima popolare che la contraddistingue.

In un’atmosfera sospesa tra mare e vulcano, alle pendici dell’Etna e affacciata sulla costa ionica, Acireale accoglie migliaia di visitatori pronti a lasciarsi sorprendere da carri allegorici mastodontici, maschere grottesche, musica dal vivo, spettacoli per famiglie, street food e tanto altro. È un’esperienza totale che attraversa tutti i sensi: visiva, uditiva, gustativa… ma anche emotiva. Perché in questo Carnevale si ride, si danza, si sogna – ma soprattutto, ci si sente parte di una grande comunità in festa.

Le postazione dei carri allegorici

Il cuore pulsante di ogni edizione del Carnevale di Acireale sono i carri allegorico-grotteschi, realizzati con una maestria artigiana che affonda le radici in una lunga tradizione locale. Vere e proprie scenografie mobili, frutto di mesi di lavoro da parte dei maestri cartapestai, che con ironia e intelligenza raccontano i vizi e le virtù della società contemporanea. La satira politica, il costume, la cultura pop: ogni carro è un piccolo universo che prende vita in movimento, tra luci, musiche e meccanismi spettacolari, raggiungendo un gran successo nazionale e internazionale contando più di 70.000 mila visitatori come evidenziato nell’articolo Carnevale di Acireale, grande successo: 72.817 biglietti venduti.

Le sfilate si snodano tra Piazza Duomo, Piazza San Domenico e Piazza Indirizzo, regalando ogni sera uno show visivo che lascia senza fiato. Non si tratta solo di intrattenimento: i carri sono opere d’arte, e in quanto tali comunicano, riflettono, provocano. Momento clou sarà la “Notte dei Bozzetti” il 10 agosto, l’ultima sera del Carnevale Estivo, dove verranno presentati in anteprima i progetti e i disegni che animeranno l’edizione 2026. Un’occasione imperdibile per scoprire il processo creativo dietro la meraviglia e per sentirsi protagonisti della futura edizione.

Tra concerti e DJ set: ogni notte una festa a cielo aperto

Se c’è una cosa che Acireale sa fare bene, è mescolare cultura e divertimento in perfetto equilibrio. Il Carnevale estivo non è solo carri e costumi, ma anche grandi eventi musicali, pensati per un pubblico trasversale. Si comincia con;

L’ inaugurazione del 2 agosto con il DJ set targato Radio 105 ,

con il , Per poi entrare nel vivo il 3 agosto con la 10ª edizione dell’ Etna Afro Festival , che porterà ritmi tribali e contaminazioni world sul palco della città,

con la 10ª edizione dell’ , che porterà ritmi tribali e contaminazioni world sul palco della città, Dal 4 al 7 agosto ci saranno le installazioni Carnevalesche dei Vari Carnevali e dei Carri Allegorici del Carnevale di Acireale 2025, nonché i vari Show Cooking che incorniceranno golosamente le serate dalle ore 20:00 in poi.

Tra gli appuntamenti più attesi abbiamo;

l’ esibizione de Il Pagante l’8 agosto,

de il live degli Eiffel 65 il 9 agosto,

che faranno ballare intere generazioni con le hit che hanno segnato gli anni 2000. Il gran finale del 10 agosto sarà una vera e propria maratona di spettacolo: carri, presentazioni artistiche, anteprime e un nuovo DJ set nella splendida cornice di Piazza Duomo che inizierà alle ore 22:00. Per tutta la durata dell’evento, Acireale si trasforma in una discoteca sotto le stelle, ma con il fascino senza tempo di una città barocca che abbraccia la modernità con eleganza e calore.

Sapori, cultura e tradizioni: il Carnevale si gusta e si scopre

Il Carnevale di Acireale è anche un viaggio tra i sapori e le tradizioni della Sicilia più autentica. Ogni sera, presso Largo Giovanni XXIII, va in scena lo Show Cooking Village con chef e maestri pasticceri pronti a raccontare, cucinare e far degustare le migliori eccellenze del territorio: arancini, cannoli, granite, piatti tipici e ricette della tradizione acese. Un vero paradiso per chi ama la cucina, ma anche per chi vuole immergersi nella cultura del cibo come parte integrante della festa.

Parallelamente, saranno visitabili le mostre sui costumi storici del Carnevale di Misterbianco, le maschere isolate e il Museo del Carnevale con la sua straordinaria collezione di bozzetti e materiali d’archivio. Per gli appassionati di storia e folklore, Acireale propone anche una tappa al Museo delle Uniformi Storiche e al Museo dei Pupi Siciliani, testimonianze preziose di un’identità culturale forte e radicata.