Si è conclusa con un’esplosione di colori e artigianalità la 39ª edizione del Carnevale di Misterbianco. Dopo giorni di sfilate spettacolari, la giuria ha emesso il verdetto definitivo, premiando l’eccellenza sartoriale e la maestosità delle strutture che rendono unico questo evento nel panorama internazionale.

Si è conclusa nella notte del martedì grasso l’edizione 2026 del Carnevale di Misterbianco, i celebri “Costumi più belli di Sicilia”. A trionfare è stata l’associazione New Ange con il tema “Non è tutto oro quello che luccica”. Il verdetto è giunto al termine di una tre giorni di sfilate che ha trasformato via Antonio Gramsci in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sul podio salgono anche l’associazione Delirio (secondo posto con “Nei casini con il Casinò”) e il gruppo Campanazza (terzo posto con “Bubù Settete”). Hanno partecipato con eccellenza alla competizione anche The Carnival mask, La Follia e La Burla.

La Classifica Ufficiale dei Gruppi

Il podio di quest’anno vede un nuovo assetto tra le storiche associazioni del territorio, con New Ange che conquista la vetta della classifica:

🥇 NEW ANGE – “Non è tutto oro quello che luccica” 🥈 DELIRIO – “Nei casini con il Casinò” 🥉 TURI CAMPANAZZA – “Bubù Settete” LA BURLA – “La Burla in wonderland” LA FOLLIA – “Le follie brasiliane” THE CARNIVAL MASK – I diamanti della natura

Vince il premio dei carri l’associazione La Burla con “La burla in wonderland (A modo mio)”