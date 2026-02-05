Il fascino dei ricami, lo scintillio delle paillettes e l’energia travolgente di una tradizione secolare: torna il Carnevale di Misterbianco, dal 6 al 17 febbraio 2026. Conosciuto per i “Costumi più belli di Sicilia”, l’evento trasforma il centro storico in un teatro a cielo aperto dove sfilano opere sartoriali mozzafiato.
Ecco il programma completo e i consigli logistici per non perdere nemmeno un istante della festa.
Il Calendario delle Sfilate e dei Défilé
Segna queste date sul calendario per assistere allo spettacolo dei costumi monumentali:
-
Domenica 8 febbraio (ore 16:30): Grande sfilata di apertura nel Centro Storico.
-
Giovedì 12 febbraio (ore 10:00): “A spasso con Re Burlone”, la sfilata delle scuole in maschera.
-
Sabato 14 febbraio (ore 18:00): Il prestigioso Défilé dei Costumi più belli di Sicilia in Via Gramsci.
-
Domenica 15 febbraio (ore 16:30): Grande sfilata domenicale nel Centro Storico.
-
Martedì 17 febbraio (ore 16:30): Sfilata finale e attesissima premiazione dei gruppi.
Grandi Ospiti e Spettacoli
L’edizione 2026 non è solo costumi, ma anche grande musica e intrattenimento:
-
Venerdì 13 febbraio (ore 20:30): Il grande concerto gratuito di Fred De Palma in Via Gramsci.
-
Sabato 14 febbraio: Durante il Défilé, la conduzione sarà affidata allo storico volto di Salvo La Rosa, con la partecipazione comica dei I Badaboom e l’esibizione dei Pupi Siciliani “in carne ed ossa”.
-
Sabato 7 febbraio (ore 21:00): Radio Time 90 Dance Show in Tour per una serata all’insegna del ritmo anni ’90.
Dove Parcheggiare e Navette (Piano Sosta 2026)
Per goderti l’evento senza lo stress dell’auto, segui queste indicazioni basate sul piano ufficiale:
Aree Parcheggio Auto
-
Centro e limitrofi: Piazza Urban II, Via Madonna degli Ammalati (angolo Via Municipio), Piazzale Archimede, Piazza Vittime dei Bombardamenti.
-
Grandi HUB (collegati da navetta): Centro Fieristico Sicilia Fiera (ingresso Via Sonnino), Parcheggio Centro Sicilia, Parcheggio Superconveniente (Zona Monte Po).
Area Disabili e Camper
-
Disabili: Area riservata in Via Gramsci.
-
Camper: Sosta consentita (6-8 e 13-17 feb) presso il Parcheggio Milicia e il Parcheggio Palatenda.
Bus Navetta (Attivi 8-13-14-15-17 Febbraio)
Quattro linee speciali collegano i parcheggi principali al centro:
-
Linea 1: Dal Parcheggio Milicia al centro.
-
Linea 2: Dal Sicilia Fiera (Corso Carlo Marx) a Via Mulini/Matteotti.
-
Linea 3: Dalla Fermata Metro FCE Monte Po (ideale per chi arriva da Catania).
-
Linea 4: Dal Centro Commerciale Centro Sicilia.
Info Utili e Distanze
-
Dall’Aeroporto di Catania: 15 km
-
Dalla Metro FCE Fontana: 4,8 km (collegamento rapido)
-
Da Catania Centro: 9,5 km
Da non perdere: Oltre alle sfilate, visita il Museo del Carnevale (Stabilimento Monaco) per ammirare da vicino i dettagli dei costumi che hanno reso celebre Misterbianco nel mondo.