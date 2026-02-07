Misterbianco – Un grave episodio di cronaca ha colpito nelle scorse ore la zona industriale di Misterbianco, interessando una delle realtà produttive più note del settore dolciario siciliano: la ditta Tomarchio. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nello stabilimento utilizzando la tecnica della spaccata, causando pesanti danni strutturali.

La ricostruzione dell’evento

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, i soggetti avrebbero agito durante la notte, utilizzando un’autovettura come ariete per abbattere le barriere d’ingresso. L’impatto ha distrutto l’infisso principale, permettendo ai criminali di accedere rapidamente ai locali interni.

Nonostante l’attivazione dei sistemi di sicurezza, la banda è riuscita a sottrarre una quantità significativa di prodotti dolciari pronti per la distribuzione, prima di darsi alla fuga a bordo di un altro veicolo.

Valutazione dei danni e indagini

L’entità del danno economico è tuttora in corso di quantificazione, ma appare rilevante non tanto per il valore intrinseco della merce asportata, quanto per i costi di ripristino dell’area logistica e i disagi causati alla catena di distribuzione.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale per eseguire i rilievi tecnici. Gli inquirenti hanno già acquisito i filmati del circuito di videosorveglianza interna e delle telecamere di sicurezza urbana presenti sulla via, nel tentativo di identificare la targa del mezzo utilizzato per l’infrazione e tracciare il percorso di fuga dei responsabili.

Solidarietà dal territorio

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree industriali della provincia catanese, spesso soggette a incursioni notturne. Numerosi gli attestati di stima e solidarietà giunti alla famiglia Tomarchio, simbolo dell’imprenditoria locale resiliente.