Momenti di paura nel cuore di Misterbianco, comune alle porte di Catania, dove un 59enne è stato arrestato dopo aver seminato il panico nei pressi di un barbiere in via Giacomo Matteotti. L’uomo, residente nell’appartamento sovrastante l’esercizio commerciale, già dal primo pomeriggio disturbava il titolare e i clienti con richieste insistenti di denaro e insulti rivolti a chiunque si rifiutasse. In un tentativo di calmarlo, il barbiere gli aveva consegnato 10 euro, ma il gesto non è bastato: poco dopo l’uomo è tornato ancora più aggressivo, posizionandosi dentro e fuori dal negozio, continuando a molestare passanti e clienti.

Dalle minacce all’assalto con la mannaia

La situazione è rapidamente degenerata quando il 59enne, dopo essersi allontanato per alcuni minuti, è tornato armato di una mannaia. Minacciando chiunque si trovasse nelle vicinanze, ha colpito la vetrina dell’attività, mandandola in frantumi, mentre all’interno i presenti si barricavano nel locale in preda al panico. Immediata la chiamata al 112: sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale. L’uomo si è rifugiato nel suo appartamento e, affacciandosi al balcone, ha continuato a insultare i presenti. I militari, con pazienza, sono riusciti a calmarlo e a farlo desistere dopo una lunga trattativa.