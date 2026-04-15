Un sistema parallelo di potere e corruzione che avrebbe attraversato le mura delle carceri di Catania, trasformando alcuni agenti della Polizia Penitenziaria in anelli di una rete illecita al servizio dei detenuti.

È questo lo scenario ricostruito dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, nate da un arresto in flagranza e sviluppate attraverso intercettazioni e collaborazioni con alcuni detenuti. Un’inchiesta che, secondo gli inquirenti, ha svelato un meccanismo continuativo di favori e compensi in denaro in grado di alterare profondamente gli equilibri della sicurezza penitenziaria.

Un sistema di “favori” dentro le mura del carcere

Secondo quanto emerso dalle indagini, non si sarebbe trattato di episodi isolati ma di un vero e proprio sistema organizzato, in cui alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria avrebbero accettato denaro in cambio dell’introduzione e della circolazione di materiali vietati all’interno delle strutture. Cellulari, alcol, alimenti non consentiti, profumi, dispositivi MP3 e persino sostanze stupefacenti sarebbero stati fatti entrare nei penitenziari di Catania Piazza Lanza e Bicocca. Un flusso illecito che avrebbe garantito ai detenuti la possibilità di mantenere contatti con l’esterno, eludendo i controlli e aggirando le regole del regime carcerario.

Il ruolo degli agenti e i legami con i detenuti di mafia

Il quadro ricostruito dagli investigatori descrive una relazione stabile tra alcuni agenti e detenuti legati a contesti mafiosi, in particolare a consorterie operanti nel territorio etneo. In alcuni casi, le condotte contestate sarebbero andate oltre la semplice consegna di oggetti vietati, includendo la possibilità di organizzare incontri riservati tra detenuti, facilitare comunicazioni telefoniche non autorizzate e trasmettere messaggi all’esterno. Un sistema di “servizi a pagamento” che, secondo la Procura, avrebbe visto in posizione centrale anche figure apicali della struttura penitenziaria.

Le indagini e il ruolo della DDA di Catania

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha preso avvio da un arresto in flagranza avvenuto nel 2012 e si è sviluppata nel tempo grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Questo lavoro investigativo ha consentito di delineare un quadro definito dagli inquirenti “grave e sistematico”, che ha portato a misure cautelari nei confronti di diversi soggetti. Tra questi, l’assistente capo Mario Musumeci, sottoposto agli arresti domiciliari per corruzione e detenzione di droga a fini di spaccio, mentre per altri indagati il giudice non ha ritenuto attuali le esigenze cautelari.

Il caso Cardamone e la latitanza interrotta a Librino

Tra le figure più rilevanti emerse dall’inchiesta c’è quella di Gerardo Giuliano Cardamone, ex dirigente della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. L’uomo, che si era reso irreperibile all’inizio dell’anno, è stato arrestato nelle scorse ore dalla Squadra Mobile di Catania all’interno di un appartamento occupato abusivamente nel quartiere Librino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il latitante sarebbe stato individuato dopo attività di monitoraggio e pedinamenti che hanno portato all’irruzione nell’edificio e alla sua cattura.

Una vicenda che interroga il sistema penitenziario

L’intera vicenda apre interrogativi profondi sul funzionamento e sul controllo delle strutture penitenziarie, evidenziando quanto il confine tra legalità e illegalità possa diventare fragile quando viene meno il presidio delle istituzioni. Il caso catanese, con le sue ramificazioni e i suoi protagonisti, non rappresenta soltanto un episodio giudiziario, ma un punto critico che riporta al centro il tema della trasparenza e dell’integrità all’interno dei luoghi deputati alla detenzione e alla sicurezza dello Stato.