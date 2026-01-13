Da giugno 2024, tra le critiche, la circumetnea ha dismesso il servizio della tratta Catania Borgo – Paternò, che transitava anche dal comune di Misterbianco. In quest’ultimo, ieri è iniziata la procedura di rimozione dei binari, rimasti inutilizzati, per dare spazio a un progetto ecologico e sostenibile. Sul tracciato, infatti, sorgerà una greenway urbana. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo dal sindaco Marco Corsaro e dal direttore generale FCE Salvo Fiore, nell’area di Lineri e Montepalma. “Dal primo giorno della dismissione della linea – scrive in posto su Facebook il sindaco–, abbiamo chiesto formalmente la restituzione del sedime ferroviario e la rimozione dei binari. Oggi entriamo nella fase operativa. Questo risultato è frutto esclusivo del lavoro di questa Amministrazione, fatto di atti, interlocuzioni istituzionali, programmazione e scelte chiare”.

Al sopralluogo hanno presieduto anche il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Santo Tirendi, assessori, consiglieri comunali e rappresentanti di quartieri, i tecnici di Fce e dell’impresa esecutrice, gli alunni e il corpo docente del vicino Istituto scolastico “Padre Pio da Pietralcina”.

Il sindaco Corsaro ha, poi, illustrato i dettagli del progetto. Si tratterà di una lunga pista ciclo-pedonale che attraverserà quartieri e frazioni, con diversi varchi pedonali sparsi per tutto il percorso. “In alcuni punti, come su via Ferrara, apriremo nuovi varchi per eliminare barriere inutili tra i quartieri e migliorare davvero la mobilità quotidiana di Montepalma e Lineri. Per questo progetto abbiamo ottenuto e destinato risorse FUA, già inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo inoltre chiesto l’acquisizione della vecchia stazione Fce del centro storico, per restituirla alla città con nuove funzioni pubbliche”.