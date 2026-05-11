L’edizione numero quattordici di Etna Comics si preannuncia come un ponte emozionale tra il passato glorioso della televisione italiana e il presente vibrante della cultura pop. Sabato 30 maggio, la kermesse catanese aprirà i battenti accogliendo una delle icone più luminose dello spettacolo mondiale: Heather Parisi. La sua partecipazione rappresenta un momento di profonda continuità storica, dato che il manifesto ufficiale di quest’anno, realizzato da Giorgio Carpinteri, è un omaggio al leggendario Pippo Baudo. Fu proprio il celebre presentatore catanese a scoprire il talento di Heather Parisi alla fine degli anni Settanta, lanciandola in quel firmamento mediatico che l’avrebbe consacrata come simbolo indiscusso di energia, eleganza e innovazione.

L’artista statunitense naturalizzata italiana prenderà parte attiva agli appuntamenti organizzati dallo staff in memoria di Baudo, offrendo al pubblico un’occasione unica per ripercorrere un dialogo artistico che ha attraversato epoche e linguaggi differenti. Durante la giornata d’apertura, l’attenzione sarà rivolta alle sue performance storiche e a quelle sigle entrate di diritto nell’immaginario collettivo grazie alle edizioni più celebrate di Fantastico. La sua carriera, caratterizzata dalla capacità di reinventarsi costantemente come ballerina, cantante, conduttrice e attrice, sarà il fulcro di un racconto che lega la tradizione del piccolo schermo alle nuove forme di espressione della cultura contemporanea.