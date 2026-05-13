Il Festival della cultura pop si tinge di grande musica d’autore. Morgan, uno dei musicisti più eclettici e discussi della scena italiana, sarà tra i grandi protagonisti della quattordicesima edizione di Etna Comics. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio 2026, una data che si preannuncia già imperdibile per gli appassionati di musica e non solo.

Un omaggio a Pippo Baudo

La presenza dell’ex frontman dei Bluvertigo non sarà solo una performance artistica, ma si inserirà in un contesto celebrativo molto sentito: Morgan parteciperà infatti alle iniziative organizzate dallo staff della manifestazione nel ricordo di Pippo Baudo. Un legame, quello tra il poliedrico artista e lo storico conduttore catanese, che promette di regalare momenti di grande spessore culturale e aneddotico.

Dagli anni ’90 a oggi: un artista in continua evoluzione

Cantante, polistrumentista, compositore e divulgatore, Morgan porta con sé un bagaglio che spazia dalla musica classica all’elettronica. La sua carriera è costellata di successi che hanno segnato la storia dell’alternative italiano:

Con i Bluvertigo: Gruppo simbolo degli anni ’90 con album cult come Acidi e basi (1995) e Metallo non metallo (1997).

La carriera solista: Caratterizzata da una ricerca sofisticata, culminata in lavori come Canzoni dell’appartamento (2003) e l’iconica “Altrove”.

La televisione: Affermatosi come giudice storico di X Factor Italia, dove si è sempre distinto per competenza e approccio anticonvenzionale.

La recente reunion e il presente

Negli ultimi tempi, Morgan è tornato al centro del dibattito musicale grazie all’attesa reunion con i Bluvertigo. Particolarmente significativa è stata la serata del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, un evento sold-out accolto con immenso entusiasmo che ha confermato l’attualità del progetto.

Figura centrale e spesso divisiva, ma indubbiamente imprescindibile per la cultura italiana, Morgan continua a muoversi tra sperimentazione e coerenza artistica. Qualità che il pubblico di Etna Comics potrà toccare con mano durante l’incontro del 30 maggio, confermando Catania come palcoscenico d’eccezione per i grandi nomi del panorama artistico nazionale.