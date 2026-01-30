SS121 Catanese: Lavori infrastrutturali e nuove limitazioni al traffico. Nuove modifiche alla viabilità interesseranno la strada statale 121 “Catanese” nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania.

Anas ha infatti annunciato una serie di limitazioni temporanee al traffico, attive dal 2 al 16 febbraio, necessarie per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori legati al prolungamento della metropolitana sulla tratta Misterbianco-Paternò.

Si tratta di interventi complessi che richiedono l’occupazione temporanea della carreggiata, rendendo indispensabile la chiusura di alcune corsie per garantire la tutela sia degli operai che degli utenti della strada.

Orari e tratto della SS121 interessato dalle chiusure

Le chiusure saranno attive quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:00 e riguarderanno entrambe le direzioni di marcia, Palermo-Catania e Catania-Palermo.

Nel dettaglio, verranno interdette al traffico sia la corsia di marcia sia quella di sorpasso nel tratto della SS121 compreso tra il km 10,200 e il km 10,600, all’interno del territorio comunale di Belpasso. La scelta di concentrare i lavori in una fascia oraria limitata punta a ridurre l’impatto sulla circolazione, evitando le ore di punta e i momenti di maggiore afflusso veicolare.

Viabilità alternativa e gestione dei flussi di traffico

Per limitare i disagi agli automobilisti, Anas ha predisposto percorsi alternativi che consentiranno di bypassare il tratto interessato dai lavori. I veicoli provenienti da Catania e diretti verso Palermo, una volta giunti al km 9, potranno usufruire dello svincolo di Piano Tavola.

Mentre chi percorre la SS121 in direzione opposta, da Palermo verso Catania, potrà deviare allo svincolo Valcorrente, situato al km 12,300. Lungo il percorso saranno presenti apposita segnaletica temporanea e indicazioni per agevolare la fluidità del traffico e ridurre il rischio di rallentamenti o congestioni.

Metropolitana Misterbianco-Paternò: benefici a lungo termine

Le limitazioni alla circolazione rientrano in un progetto di più ampio respiro, legato al potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale attraverso l’estensione della metropolitana fino a Paternò.

Un’opera strategica che mira a migliorare i collegamenti tra i comuni dell’hinterland etneo e il capoluogo, riducendo la dipendenza dall’auto privata e favorendo una mobilità più sostenibile. I benefici attesi riguardano non solo i pendolari, ma anche studenti universitari e lavoratori che quotidianamente si spostano lungo l’asse Catania–Paternò.

Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica, rispettare le indicazioni fornite dal personale sul posto e pianificare per tempo i propri spostamenti durante i giorni di intervento.