La Uiltucs Sicilia, sede di Catania, esprime forte preoccupazione per il grave incidente sul lavoro avvenuto presso la piattaforma logistica di Ergon Spa a Belpasso. Nella mattinata di domenica, intorno alle 11.30, un lavoratore cinquantenne impegnato in operazioni di conta inventariale è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre si trovava su un cestello elevatore. Ricoverato inizialmente in condizioni gravissime all’ospedale Azienda Ospedaliera Cannizzaro, è stato successivamente trasferito all’ISMETT di Palermo, dove sarà sottoposto a un trapianto di fegato.

L’appello del sindacato: “Subito chiarezza”

“Siamo di fronte all’ennesimo episodio che riporta con drammatica evidenza il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro – dichiara la segretaria generale della Uiltucs Sicilia, Ida Saja –. Non possiamo accettare che nel 2026 si continui a rischiare la vita mentre si svolge il proprio lavoro”.

Il sindacato chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto, verificando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e accertando eventuali responsabilità.

Sicurezza e assemblea dei lavoratori

Secondo Saja, nel settore della logistica – e ancor più nei casi di lavoro in somministrazione – la prevenzione deve essere concreta e quotidiana: non bastano procedure formali, ma servono formazione effettiva, controlli costanti e un’organizzazione che metta realmente al centro la tutela della salute.

La Uiltucs Sicilia esprime solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia e annuncia per domani un’assemblea sindacale con tutti i dipendenti della piattaforma, ancora scossi dall’accaduto, per valutare le iniziative da intraprendere a tutela della sicurezza.