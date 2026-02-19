Gravissimo incidente stradale all’incrocio tra via Nettuno e via Leoncavallo, nei pressi dello Svincolo di Giaconia e a ridosso della strada statale 121, nel territorio di Belpasso. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre mezzi: due motociclette e un’automobile. Il bilancio è drammatico: una vittima e quattro feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi.

La vittima e i feriti

A perdere la vita è stato uno dei motociclisti, un giovane di 26 anni originario di Misterbianco. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Grave anche l’altro centauro coinvolto, un uomo di 39 anni, trasferito d’urgenza all’ospedale Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. Gli altri feriti hanno riportato lesioni di diversa entità.

Soccorsi e rilievi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare le prime cure e trasportare i feriti nelle strutture sanitarie della zona. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Paternò, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano.