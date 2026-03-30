Catania. Questa mattina un incidente ha coinvolto un tir sulla strada statale Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo per Lentini. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante è uscito autonomamente di strada, ribaltandosi e causando il ferimento del conducente, immediatamente soccorso dai sanitari. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma non sembrano coinvolti altri veicoli.

Interventi e chiusura dello svincolo

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno gestito la viabilità e coordinato le operazioni di soccorso. Per permettere il recupero del tir e garantire la sicurezza di chi transitava, lo svincolo di Lentini è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Catania. Gli automobilisti sono stati deviati lungo la strada statale 114, in attesa che il mezzo fosse rimosso e la viabilità ripristinata.

L’incidente ha inevitabilmente generato rallentamenti e disagi per chi viaggiava in direzione Catania. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a percorrere con prudenza le vie alternative e a prestare attenzione ai percorsi di deviazione. Le operazioni di rimozione del tir sono in corso e si prevede che lo svincolo possa tornare operativo nelle prossime ore, resta aggiornato con LiveUniCT – Notizie su Catania e Università.

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